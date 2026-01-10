Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, vatandaşları oldukça zorladı. Fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazıları trafik direğine tutundu.

Bursa kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar alışverişinden dönen bir vatandaşın elindeki pazar arabası rüzgârın etkisiyle devrilirken, içindeki ekmeklerin savrulduğu anlar kameralara yansıdı.

Fırtınada zor anlar! Uçmamak için trafik direğine tutundular

DİREKLERE TUTUNDULAR

Bazı vatandaşlar ise ayakta kalabilmek için direklere tutunmak zorunda kaldı. Şiddetli rüzgâr, özellikle yaşlıları zor durumda bıraktı. Dengesini kaybederek düşmek üzere olan yaşlı bir vatandaş, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla son anda tutuldu.

Meteoroloji ve yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

