Fırtınada zor anlar! Uçmamak için trafik direğine tutundular
Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, vatandaşları oldukça zorladı. Fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazıları trafik direğine tutundu.
Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulundu.
- Bursa'da şiddetli lodos, vatandaşlara günlük yaşamda zorluklar yaşattı.
- Rüzgarın etkisiyle pazar arabaları devrildi ve eşyalar savruldu.
- Vatandaşlar, özellikle yaşlılar, ayakta durmakta zorlanarak direklere tutunmak zorunda kaldı.
- Meteoroloji ve yetkililer, lodosun devam edeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bursa kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar alışverişinden dönen bir vatandaşın elindeki pazar arabası rüzgârın etkisiyle devrilirken, içindeki ekmeklerin savrulduğu anlar kameralara yansıdı.
DİREKLERE TUTUNDULAR
Bazı vatandaşlar ise ayakta kalabilmek için direklere tutunmak zorunda kaldı. Şiddetli rüzgâr, özellikle yaşlıları zor durumda bıraktı. Dengesini kaybederek düşmek üzere olan yaşlı bir vatandaş, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla son anda tutuldu.
Meteoroloji ve yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.