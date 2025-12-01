Millî Savunma Bakanlığının (MSB), geçtiğimiz günlerde TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi’nin inşaatına başlandığını açıklaması Yunanistan’da endişeye yol açtı.

Türkiye’nin yeni fırkateynine geniş yer ayıran Yunan medyasından Enikos’da yayınlanan Christos Mazanitis imzalı analizde “Yunan filosu Türkiye karşısında küçülüyor, zayıflıyor” denildi.

Yunanistan’ın savunma stratejilerini eleştiren Mazanitis “TF-2000 muhribinin ilk bloku inşa edildi ve program yoğun bir tempoda devam ediyor” ifadesini kullandı.

Yunan yazar, savunma durumlarının yetersizliğini vurgulayarak “Dört FDI Belharra firkateyni, Ege ve Doğu Akdeniz’e baharı getirmeyecek. Donanmanın çok fazla takviyeye ihtiyacı var” yorumunu yaptı.

Mazanitis, Yunan deniz kuvvetlerinin eski gemi ve denizaltıların emekliye ayrılması konusunda ısrarcı olduğunu, ancak bunların yerine geçecek bir programın bulunmadığını belirtti. Türkiye’nin yerli gemileri hızla inşa ettiği, ihracat yaptığı, yerli üretimi güçlendirdiği ve destek özerkliğine ulaştığı bir dönemde, Yunan filosunun güç kaybettiğini dile getiren Christos Mazanitis “Türkiye’nin zaten ihraç ettiği yerli gemileri hızla inşa ettiği, yerli üretimi güçlendirdiği, ekonomisine değer kattığı, ancak aynı zamanda Yunanistan’ın sahip olmadığı bir destek özerkliğine de ulaştığı bir dönemde, Yunan filosu küçülüyor ve ateş gücü zayıflıyor” dedi.

Editör:SEZER DOĞRU

