Yunanistan’ın envanterinde kaç savaş uçağı var? F-16’dan Rafale’ya

Yunanistan’ın askeri gücü merak konusu oldu. Son yıllarda savunma alanında yaptığı yatırımlarla gündeme gelen Yunanistan’ın hava kuvvetlerindeki modernizasyon adımları, komşu ülkenin savaş uçağı envanterini ön plana taşıdı. F-16’lardan Rafale’lere, Mirage 2000’lerden Phantom II’lere kadar geniş bir filoya sahip olan Yunanistan, bölgedeki hava üstünlüğünü korumak için yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Hava savunmasını güçlendirme hedefiyle son yıllarda dikkat çeken adımlar atan Yunanistan, NATO uyumlu sistemlerle birlikte hava kuvvetlerini hem sayısal hem de teknolojik olarak yenilemeye devam ediyor. Peki Yunanistan envanterinde kaç savaş uçağı var?

YUNANİSTAN’IN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Yunanistan’ın saldırı, bombardıman, avcı, önleme, eğitim ve nakliye faaliyetlerinde kullandığı çeşitli savaş uçakları bulunuyor. Yunanistan envanterinde saldırı alanında F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000, Mk2 ve F-4E Phantom II uçakları öne çıkarken bombardıman alanında F-16 Fighting Falcon dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI

F-16 FİHGTHİNG FALCON

Amerikan General Dynamics tarafından geliştirilen F-16 Fighting Falcon, Yunan Hava Kuvvetleri’nin bel kemiğini oluşturuyor. Tek motorlu ve süpersonik özellikteki bu uçaklar, gelişmiş manevra kabiliyeti ve çok yönlü görev sistemleriyle öne çıkıyor.

Uzunluk: 15 m

Yükseklik: 5,08 m

Hız: Mach 2.05 (yaklaşık 2.500 km/s)

Menzil: 3.940 km

Donanım: Fly-by-wire uçuş kontrol sistemi, yüksek görüşlü kokpit

DASSAULT RAFALE:

Fransa merkezli Dassault Aviation tarafından geliştirilen Rafale, çift motorlu ve delta kanat yapısıyla çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Hava üstünlüğü, yakın hava desteği, keşif ve nükleer caydırıcılık gibi görevlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Mürettebat: 1 veya 2

Uzunluk: 15.27 m

Kanat açıklığı: 10.90 m

Motor: 2x SNECMA M88-4E

Azami kalkış ağırlığı: 24.500 kg

Maksimum hız: Mach 1.8 (yaklaşık 1.912 km/s)

MIRAGE 2000:

Dassault’un bir diğer ürünü olan Mirage 2000, Fransız yapımı tek motorlu ve dördüncü nesil bir savaş uçağıdır. Hafif yapısıyla dikkat çeken bu uçak, 1970’lerde geliştirilen Mirage III’ün devamı niteliğindedir.

Uzunluk: 14.36 m

Yükseklik: 5.20 m

Azami kalkış ağırlığı: 17.000 kg

Maksimum hız: Mach 2.2 (yaklaşık 2.370 km/s

Motor: SNECMA M53-P2

F-4 PHANTOM:

ABD’li McDonnell Douglas tarafından geliştirilen F-4 Phantom II, özellikle 3. nesil avcı-bombardıman uçakları arasında efsaneleşmiş bir model olarak öne çıkıyor. Yunanistan envanterinde hala belirli sayıda bulunan bu uçaklar, uzun menzilli görevlerde tercih edilmektedir.

Azami hız: 2.370 km/s (Mach 2.23

Seyir hızı: 940 km/s

Servis tavanı: 18.300 m

Mürettebat: 1 pilot + 1 silah sistem subayı

Menzil: 3.185 km (maksimum yükle)