İsrail'de savaş nedeniyle maliye krizi! "4 milyar doları kim ödeyecek?"

İsrail'de İran’a yönelik saldırılar sonucu kabine krizi baş gösterdi. Savunma ve Maliye bakanlıkları İran operasyonlarının finansmanı nedeniyle çatışıyor. İsrail'de Calcalist'e göre, İran'a yönelik saldırıların doğrudan maliyeti yaklaşık 4,3 milyar dolar.

İsrail, yaklaşık 10 gündür İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Son günlerde, Savunma ve Maliye bakanlıkları arasında İran'a yönelik harcamalar konusunda ciddi bir krizin patlak verdiği" ifade edildi.

MALİYE-SAVUNMA KRİZİ

İsrail Savunma Bakanlığının, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, İran'a saldırılarda kullanılmak üzere satın alınan insansız hava araçları ve mühimmatın satın alınması konusundaki "bütçenin onayını geciktirmekle suçladığı" kaydedildi.

Buna karşılık, Smotrich’in Savunma Bakanlığının harcamalarını “israflı, yasadışı ve sorumsuzca” olmakla suçladığı bildirildi.

4 MİLYON DOLARLIK ZARAR

İsrail Savunma Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkilinin, Smotrich’in İran’a karşı kabinede “kesin bir zafer” talep etmesine rağmen, “zaferi finanse etmeyi reddederek ikiyüzlü bir dil kullandığı” belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesine göre, İran'a yönelik saldırıların doğrudan maliyeti 15 milyar şekeli (yaklaşık 4 milyar 310 milyon dolar) olarak tahmin edilirken, İran'ın misilleme saldırılarından kaynaklanan hasarın 5 milyar şekeli (1 milyar 440 milyon dolar) bulduğu belirtilerek, "savaşın toplam maliyeti" 20 milyar şekelin (5 milyar 750 milyon dolar) tutarında olduğu tahmin ediliyor.

⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.