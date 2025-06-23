Sektörler çöküyor, yatırımcı kaçıyor... Savaşın faturası ağırlaştı! 20 milyar dolarlık kriz kapıda

Savaşın sadece cephede değil, ekonomide de faturası ağırlaşıyor. İsrail'in günlük savaş harcamaları yüz milyonlarca doları bulurken, teknoloji ve finans gibi kritik sektörler darbe aldı. Uzmanlar, maliyetin 20 milyar doları aşabileceği ve ülke ekonomisinin tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının aralıksız sürerken, çatışmanın ülke ekonomisine maliyeti derinleşiyor. Uzmanlara göre savaşın yalnızca ilk haftasında 5 milyar dolar harcandı, günlük gider 725 milyon dolara ulaştı. Savunma ve saldırı harcamaları, kamu bütçesini benzeri görülmemiş düzeyde baskı altına aldı.

BÜTÇE AÇIĞI REKOR SEVİYEYE ULAŞABİLİR

Filistinli ekonomist Nasır Abdulkerim, savaşın bir ay daha sürmesi halinde İsrail'in doğrudan ve dolaylı maliyetinin 20 milyar doları bulabileceğini belirtti. Bu durumda bütçe açığının yüzde 6'ya, yani 25 milyar dolara çıkması bekleniyor. İsrail hükümeti, bu açığı kapatmak için sosyal harcamalarda kesinti, vergi artışı veya dış borçlanma seçeneklerini değerlendiriyor.

GÜNLÜK YAŞAM VE ÜRETİM DURMA NOKTASINDA

Savaş nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, 36 binden fazla İsrailli tazminat başvurusunda bulundu. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden kesintiler gündeme gelirken, en büyük etkiyi gören sektör teknoloji oldu. İsrail ekonomisinin bel kemiği sayılan teknoloji sektörü yüzde 44 daraldı.

YATIRIMCILAR GÜVENİNİ KAYBEDİYOR

İran’ın Hayfa’daki petrol rafinerisi ve Ben Gurion Havalimanı gibi kritik altyapıları hedef alması, ekonomik güveni sarstı. Hava yolu operasyonlarının durması günlük 6 milyon dolarlık zarara yol açarken, elmas borsasının da hedef alınmasıyla sektör yıllık bazda yüzde 35 küçüldü.

EKONOMİK ALTYAPI DA SAVAŞIN HEDEFİNDE

Uzmanlar, çatışmanın yalnızca askeri değil, ekonomik temellere de yöneldiği uyarısında bulunuyor. İsrail Borsası ve elmas sektörü gibi finansal merkezlerin vurulması yatırımcı paniğini artırdı. Bu durum, ülkenin uzun vadeli ekonomik istikrarını tehdit eder hale geldi.

YILLARCA SÜRECEK YENİDEN YAPILANMA GEREKEBİLİR

Finans piyasaları üzerindeki baskı büyürken, uzmanlar acil yapısal reformlar, altyapı onarımı ve finans sisteminin rehabilitasyonu gerektiğine dikkat çekiyor. Ekonomik çöküşün engellenmesi için kapsamlı bir toparlanma süreci gerektiği vurgulanıyor.