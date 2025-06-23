İran’dan İsrail’e ikinci füze saldırısı! İsrailli vekiller sığınaklara kaçtı
İran’ın İsrail’e yönelik ikinci dalga füze saldırısını başlatmasının ardından, ülke genelinde hava saldırısı alarmları devreye girdi. Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte İsrail parlamentosu Knesset’teki Maliye Komitesi üyeleri, devam eden oturumlarını yarıda keserek hızla sığınaklara indi.
İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırıların ardından İç Cephe Komutanlığı, İsrailli yerleşimcilere sığınaklara yönelmeleri çağrısında bulundu.
İSRAİLLİ MİLLETVEKİLLERİ KAÇTI
İsrail parlamentosu Knesset’teki Maliye Komitesi üyeleri, devam eden oturumlarını yarıda keserek hızla sığınaklara indi.
İSRAİL UYARDI: 3.DALGA GELİYOR!
İsrail İç Cephe Komutanlığı, İran'dan gelen üçüncü roket dalgasının ülkenin kuzeyine, dördüncü dalganın ise güney İsrail'e doğru fırlatıldığını açıkladı.
"SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA EN UZUN SÜRELİ ALARM"
İsrail basınına göre İran, son 24 saat içinde dört ayrı saldırı dalgasında toplam yaklaşık 15 füze fırlattı. Füze ve roketlerin bir kısmı
Aşdod, Laçiş ve Şafilah bölgelerine isabet etti. Bazı patlamalar sivil alanlara çok yakın bölgelerde yaşandı.
KAYIPLARA İLİŞKİN BİLGİ YOK, GİZLİLİK SÜRECEK
İsrail ordu sözcüsü, yapılan basın açıklamasında can kayıplarına ilişkin herhangi bir veri paylaşılmayacağını belirtti.
NELER OLMUŞTU?
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.