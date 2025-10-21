Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'de tüyler ürperten görüntüler... Şam'da toplu mezar bulundu

Suriye'de tüyler ürperten görüntüler... Şam'da toplu mezar bulundu

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'de, Esad rejiminden geriye kalan korkunç miras gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.

Suriye, 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından toparlanma sürecinde. Rejimin bıraktığı korkunç miras ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

ŞAM KIRSALINDA TOPLU MEZAR

Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde, ekiplerin çalışmaları sonucu 20 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.

Haberde, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.

