Nijerya'da korkunç olay! Yakıt tankeri patladı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da feci bir olay meydana geldi. Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda akaryakıt taşıyan tanker devrildi. Tankerin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetti.
NİJERYA'DA FECİ PATLAMA
Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamada 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Olay bölgesine itfaiye ekipleri gönderildi.
