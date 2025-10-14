Dünya Kupası'nda Victor Osimhen şov: Nijeryalı yıldız hat-trick yaptı
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya ile Benin'in karşı karşıya geldiği mücadeleye Victor Osimhen damgasını vurdu.
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin forması giydiği Nijerya, Benin ile karşı karşıya geliyor.
İLK DEVRE İKİ GOL ATTI
Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresinde iki kez sahne alan Victor Osimhen, 4 ve 38. dakikalarda attığı gollerle Nijerya'yı 2-0 öne geçirdi.
GOL PERDESİNİ ERKEN AÇTI
Müsabakanın 4. dakikasındaChukwueze'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda iyi bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.
İKİNCİ GOLDE KAFASINI KULLANDI
Karşılaşmanın 38. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Chukwueze'nin ortasında arka direkte topa iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla ağları sarstı ve skoru 2-0 yaptı.
OSIMHEN HAT-TRICK YAPTI
Mücadelenin 51. dakikasında kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortada müthiş bir kafa vuruşu yapan 26 yaşındaki yıldız, maçta skoru 3-0'a getirdi ve hat-trick yaptı.
Nijerya-Benin müsabakasında ikinci yarı oynanıyor.
MAÇTA İLK 11'LER
Nijerya: Nwabali, Fredrick, Ajayi, Bassey, Zaidu, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Akor Adams, Simon Moses, Osimhen.
Benin: Dandjinou, Ouorou, Verdon, Tijani, Roche, D'Almeida, Imourane; Dossou, Dokou, Hountondji, Mounie.