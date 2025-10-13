İsveç'in Dünya Kupası hayalini Kosova bitirdi: 210 milyon avroluk golcüler sıfır çekti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maç haftasında Kosova'ya 1-0 mağlup olan İsveç'in, Dünya Kupası hayali sona erdi.

MİLOT RASHİCA SÜRE ALMADI

Nyna Ullevi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Kosova, 1-0'lık skorla kazandı. Kosova'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fisnik Asllani attı. Kosova'da maça yedek kulübesinde başlayan Milot Rashica, süre almadı.

210 MİLYON AVROLUK YILDIZLAR SIFIR ÇEKTİ

İsveç'in Liverpool'da forma giyen yıldızı Alexander Isak (145 milyon avro) ve Arsenal'de forma giyen golcüsü Viktor Gyökeres (65 milyon avro), Dünya Kupası Elemeleri'ndeki dört maçta gol atamadı.

İSVEÇ'İN KUPA HAYALİ BİTTİ

Bu yenilgiyle dört müsabakada yalnızca bir puan toplayabilen İsveç'in, 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali kalmadı. Kosova ise puanını 7'ye yükselterek son iki maç kala gruptaki iddiasını sürdürdü.

KOSOVA, SLOVENYA İLE KARŞILAŞACAK

Grupta gelecek hafta maçlarında Kosova, Slovenya'ya konuk olacak. İsveç ise İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FRANSA, İZLANDA'YA TAKILDI

D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu:

Slovakya-Lüksemburg: 2-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1

B Grubu:

Slovenya-İsviçre: 0-0

İsveç-Kosova: 0-1

D Grubu:

Ukrayna-Azerbaycan: 2-1

İzlanda-Fransa: 2-2

J Grubu:

Galler-Belçika: 2-4

Kuzey Makedonya-Kazakistan: 1-1