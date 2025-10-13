Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İsveç'in Dünya Kupası hayalini Kosova bitirdi: 210 milyon avroluk golcüler sıfır çekti

İsveç'in Dünya Kupası hayalini Kosova bitirdi: 210 milyon avroluk golcüler sıfır çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsveç&#039;in Dünya Kupası hayalini Kosova bitirdi: 210 milyon avroluk golcüler sıfır çekti
Avrupa Elemeleri, İsveç, Kosova, Spor, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maç haftasında deplasmanda karşılaştığı İsveç'i 1-0 mağlup etti ve Viktor Gyökeres ile Alexander Isak'ın Dünya Kupası hayallerine son verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maç haftasında Kosova'ya 1-0 mağlup olan İsveç'in, Dünya Kupası hayali sona erdi. 

MİLOT RASHİCA SÜRE ALMADI

Nyna Ullevi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Kosova, 1-0'lık skorla kazandı. Kosova'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fisnik Asllani attı. Kosova'da maça yedek kulübesinde başlayan Milot Rashica, süre almadı.

210 MİLYON AVROLUK YILDIZLAR SIFIR ÇEKTİ

İsveç'in Liverpool'da forma giyen yıldızı Alexander Isak (145 milyon avro) ve Arsenal'de forma giyen golcüsü Viktor Gyökeres (65 milyon avro), Dünya Kupası Elemeleri'ndeki dört maçta gol atamadı.

İSVEÇ'İN KUPA HAYALİ BİTTİ

Bu yenilgiyle dört müsabakada yalnızca bir puan toplayabilen İsveç'in, 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali kalmadı. Kosova ise puanını 7'ye yükselterek son iki maç kala gruptaki iddiasını sürdürdü.

KOSOVA, SLOVENYA İLE KARŞILAŞACAK

Grupta gelecek hafta maçlarında Kosova, Slovenya'ya konuk olacak. İsveç ise İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FRANSA, İZLANDA'YA TAKILDI

D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu:

Slovakya-Lüksemburg: 2-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1

B Grubu:

Slovenya-İsviçre: 0-0

İsveç-Kosova: 0-1

D Grubu:

Ukrayna-Azerbaycan: 2-1

İzlanda-Fransa: 2-2

J Grubu:

Galler-Belçika: 2-4

Kuzey Makedonya-Kazakistan: 1-1

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Liderler Trump’ın arkasına dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da 66-0'lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı - SporAlmanya'da 66-0'lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı525 bin nüfuslu ülkeden tarihi başarı: Dünya Kupası'na ilk kez katılacaklar - Spor525 bin nüfuslu ülke, Dünya Kupası biletini aldıKerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun cevabı: Onun da zamanı gelecektir - SporKerem'den Can Uzun cevabı: Onun da zamanı gelecektirVincenzo Montella'dan Berke Özer krizi açıklaması: Milli Takım'da kimse bunu yapamaz - Spor"Milli Takım'da kimse bunu yapamaz"Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak - SporGürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacakSüper Lig ekibi açıkladı: Biletler sezon sonuna kadar ücretsiz - SporSüper Lig ekibinden büyük jest: Biletler ücretsiz olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...