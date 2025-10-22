Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahte bungalov tuzağıyla dolandırdılar: 70 milyonluk vurgunda çok sayıda tutuklama var!

Sahte bungalov tuzağıyla dolandırdılar: 70 milyonluk vurgunda çok sayıda tutuklama var!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen ve 70 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen sahte bungalov kiralama şebekesine yönelik operasyonda, gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

9 AYDA 17 KİŞİ DOLANDIRILDI

Yapılan incelemelerde, son 9 ay içerisinde 17 farklı ilde yaşayan çok sayıda vatandaşın, sosyal medya platformlarında gördükleri bungalov tarzı sahte kiralık ev ilanlarına inanarak para gönderdikleri belirlendi. Dolandırıcılık mağduru vatandaşların, kiralama işlemleri sonrasında şahıslara ulaşamayınca polise başvurarak şikayetçi oldukları öğrenildi.

Sahte bungalov tuzağıyla dolandırdılar: 70 milyonluk vurgunda çok sayıda tutuklama var! - 1. Resim

HESAPLARDA 70 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali analizlerde, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 70 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Sahte bungalov tuzağıyla dolandırdılar: 70 milyonluk vurgunda çok sayıda tutuklama var! - 2. Resim

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 27 GÖZALTI, 19 TUTUKLAMA

Elde edilen delillerin ardından, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

