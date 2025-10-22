Umre sözüyle aldığı parayı bahis hesabına yatırdı! 4 yıl hapis cezası aldı

20 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da müşteki P.B., umre ziyaretini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden umre programı düzenleyen sanık Hüseyin Kartaler ile iletişime geçti. Şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoları izlemesiyle güven duyan müşteki P.B., sanık Kartaler’in hesabına 1450 dolar olan 39 bin 500 lirayı gönderdi. 5 Şubat tarihinde hareket edileceğini ifade eden sanık, kafilenin kalabalık olması sebebiyle ziyaretin 8 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi. Müşteki P.B. ise söylenen güne kadar bekledi. Tarih geldiğinde sanığın telefonuna ulaşamayan P.B. dolandırıldığını anladı.

"UMRE İÇİN TOPLADIĞI PARAYLA BİRLİKTE 200 BİN LİRAYI BAHİS HESABINA AKTARDI"

Ardından müşteki P.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sanık Kartaler hakkında şikayette bulundu. Başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame kapsamında Kartaler’in umre için ödenen 39 bin 500 lirayla birlikte 200 bin lirayı bahis şirketinde bulunan hesabına gönderdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Kartaler, 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandı.

SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan sanık Hüseyin Kartaler müştekiyi tanımadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Müşteki benimle görüşme yapmış olabilir, müştekinin para gönderdiği banka hesabı bana aittir ama ben kullanıyorum. Müşteki şahsın bulunduğu kafile 5 Şubat 2024 tarihinde umreye gidecekken kafilenin kalabalık olması nedeniyle 9 Şubat 2024 tarihine ertelendi. Bu kafiledeki bazı kişilere vize çıkmadı ve ortağımın para istemesi nedeniyle 2.5 milyon lirayı banka hesabımdan gönderdim. Borç verdiğim kişi parayı ödemeyince uçağı kaldıramadık, ben 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandığım için kafilede bulunan diğer şehirdeki kişiler bana ulaşamadı, bu nedenle şikayette bulundular, ben kimseyi dolandırmadım üzerime açılan suçlamayı kabul etmiyorum"

4 YIL HAPİS, 10 BİN TL PARA CEZASI

Yargılamanın tamamlanıp dosyanın karara bağlanmasıyla sanık Hüseyin Karaler, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

"MÜVEKKİLİMİN 39 BİN 500 LİRA ZARARI GİDERİLMEMİŞTİR"

Yaşanan olay neticesinde maddi ve manevi zarar gören müşteki P.B.’nin avukatı Ayşenur Çelik, "Müvekkilim 20 Ekim 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden umre kafileleri düzenleyen bir grupla, bir şahısla tanışıyor. Etkinliklerini, hitabet tarzlarını ve yapmış oldukları programları çok beğendiği için de onlarla birlikte umreye katılmaya karar veriyor. En son 8 Şubat 2024 tarihinde de umreye gitmek için gerekli olan meblağ 1450 dolara tekabül eden 39 bin 500 lirayı sanığın hesabına havale ediyor. Ancak bir türlü sanığın deyimiyle uçak kalkmıyor, umreye gidemiyorlar. Bunun üzerine şikayetçi olduk, iddianamemiz düzenlendi, yargılamamız bitti. Şahıs 4 yıl hapis cezası ve 10 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Neticeden verilen ceza evet bizi tatmin etti, ancak müvekkilimin halen Türk Lirası cinsinden 39 bin 500 lira zararı giderilmemiştir. Müvekkilimin manevi duygularıyla oynanmış, umreye götüreceğiz vaadinde bulunulmuş ancak bu hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir" diye konuştu.

Sanığın yargılama aşamasındaki beyanından bahseden avukat Çelik şöyle devam etti:

"SANIĞIN PARAYI BAHİS HESABINA AKTARDIĞI TESPİT EDİLDİ" "Sanığın mahkeme heyeti önünde vermiş olduğu beyanlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. O da şöyle ben parayı arkadaşıma borç verdim, borç verdiğim için arkadaşım borcunu ödemediğinden dolayı da uçağı kaldıramadık. Oysa ki sayın mahkemece yapılan araştırmalarda açığa çıktı ki sanık bu paraların tamamını bahis sitesinde değerlendirmiş, şans oyunları oynamış. Dolayısıyla müvekkilim gibi mağdur kişilerin paralarıyla aslında gününü gün etmiştir"

"UMRE VE HAC ZİYARETİ GİBİ DURUMLARDA DİYANETE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARDAN DESTEK ALIN"

Bu gibi olaylarla ilgili uyarılarda da bulunan avukat Çelik, "İnsanlara bu noktada şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen manevi değerlerinizle alakalı durumlarda özellikle umre ve hac ziyareti gibi durumlarda diyanete bağlı kurum ve kuruluşlardan destek alın. Mutlaka tanınır ve güvenilir olmalarını teyit edin. Sözleşmelerinizi yaparken gerekirse bir avukattan görüş alın. Bu şekilde manevi değerlerinizin sömürülmesine aynı zamanda da maddi kayıplara uğramamaya dikkat edin" diye konuştu.