Bungalov evleri tatil yapan 6 kişiye mezar olmuştu! Mahkeme kararını açıkladı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023’te etkili olan kuvvetli yağışın ardından Sisli Vadi’deki turistik bungalov evlerin bulunduğu bölgede meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirmişti. Selde, bungalovlarda tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Rahile Şimşek ile eşi Ahmet Baki Şimşek ve tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetmişti.

İstinafın bozma kararının ardından Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın üçüncü duruşmasında, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile olayda yaşamını yitirenlerin yakınları Safiye Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Merve Sude Yaşa, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Cenan A., Sevcan U. ve Büşra G. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Savcılık, sanıklar hakkında “olası kastla ölüme sebebiyet verme” ve “olası kastla yaralanmaya neden olma” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde mütalaa verdi. Ayrıca sanık Bülent B.’nin tutukluluk halinin devamını, diğer sanıkların ise hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Duruşma sırasında müşteki Safiye Yaşa’nın, mahkeme başkanının başını salladığını iddia ederek tepki göstermesi üzerine gergin anlar yaşandı. Heyet, Yaşa’yı duruşmadan çıkarma kararı aldı. Karara uymayan Yaşa, “Ben duruşmanın düzenini bozmuyorum, bunun hesabını vereceksiniz” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, Yaşa’ya “duruşma disiplinini bozmak” gerekçesiyle 2 gün disiplin hapsi cezası verdi. Bunun üzerine müşteki avukatları ve yakınları salonu terk etti.

Savunma yapan sanık Bülent B. ise, “Ne annem ne babam kaldı, hakaret edilmedik. Benden 10 bin dolar istiyorlar, ama bende 10 bin dolar mı kaldı? İşim gücüm zarar gördü. Biz dere yatağını değiştirmedik, 11 kurumdan olumlu görüş aldık. Olay pazar günü olsaydı, ölen daha fazla olurdu” diyerek tahliyesini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Bülent B., “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanıklardan Cenan A. ve Büşra G.’ye 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verilirken, haklarındaki adli kontrol hükümleri sürdürülecek. Sanık Sevcan U. ise beraat etti.