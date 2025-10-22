Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de dehşet evi! Dayı yeğenini bıçakladı

Kayseri'de dehşet evi! Dayı yeğenini bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir evde dün akşam korku dolu anlar yaşandı. 21 yaşındaki genç tartıştığı dayısı tarafından bıçaklandı.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yeğen M.H. (21) ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

DAYI YEĞENİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine dayı, yeğeni M.H.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAÇAN DAYI YAKALANDI

Olay sonrası kaçan dayı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

