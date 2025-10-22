Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muğla'da büyük operasyon! Özel harekat polise kurşun sıkanları yakaladı

Muğla'da büyük operasyon! Özel harekat polise kurşun sıkanları yakaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda zanlılar polislere ateş açtı. Olayda bir memur ayağından yaralandı. Kaçan zanlılar için devreye Özel Harekat ekipleri girdi. Şahıslar etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

OPERASYONA GELEN EKİBE ATEŞ AÇILDI

Bu kapsamda Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenleyen ekiplere, şüpheliler tarafından ateş açıldı.

BİR POLİS YARALANDI

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri polis ekibince yakalandı.

DEVREYE ÖZEL HAREKAT GİRDİ

Apartmana kaçan ve gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

