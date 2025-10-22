Japonya alarmda! Kuş gribi nedeniyle 460 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki Shiraoi kasabasında bulunan bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgını patladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; dün tesisteki bazı tavukların şüpheli şekilde ölmesi üzerine harekete geçen çiftlik çalışanları kuş gribi testi yaptı.

460 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK

Test sonuçlarını bugün kamuoyuna duyuran Hokkaido Valisi Naomichi Suzuki, çiftlikte kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 varyantının tespit edildiğini söyledi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla çiftlikteki yaklaşık 460 bin tavuğun itlaf edileceğini belirten Suzuki, salgının patlak verdiği çiftliğin 10 kilometre yarıçapındaki bölgenin sınırlı hareket alanı ilan edildiğini bildirdi. Vali, tesis ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yapılacağını da vurguladı.

Hokkaido eyaletindeki vakalar, bu sene Japonya'da doğrulanan ilk kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçti.