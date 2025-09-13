Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güney Kore'de alarm! Yılın ilk kuş gribi vakası tespit edildi

Güney Kore’de alarm! Yılın ilk kuş gribi vakası tespit edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore’de yılın ilk kuş gribi vakası tespit edildi. Yetkililer alarm seviyesini yükselterek ülke genelinde karantina ve dezenfeksiyon önlemlerini sıkılaştırdı. Geleneksel pazarlardaki satıcılar ve hayvan taşıma araçları denetim altına alındı.

Güney Kore'nin kuzeybatısındaki bir çiftlikte yılın ilk kuş gribi vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Yonhap'ın haberine göre, yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakasına, ülkenin kuzeybatısındaki Gyeonggi eyaletine bağlı Paju kentinde bulunan bir tavuk çiftliğinde rastlandı.

KARANTİNA ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI

Yetkililer, yüksek patojenik kuş gribi vakası nedeniyle alarm seviyesini "dikkat"ten "tedbir" seviyesine çıkarırken ülke genelinde karantina önlemleri sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, geleneksel pazarlardaki kanatlı hayvan satıcıları ve ülke genelindeki hayvan taşıma araçları, çiftliklerin dezenfeksiyon ve karantina kurallarına uyup uymadığı da denetlenecek.

Öte yandan, önceki yıllarda kuş gribi vakaları genellikle ekim veya kasım aylarında bildirilirken bu vaka, son yıllardaki en erken tespit edilen vaka oldu.

