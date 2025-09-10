Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Güney Kore’de askeri üste patlama! 2’si ağır 8 yaralı var

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tatbikat alanı bir anda savaş alanına döndü. Güney Kore’nin Paju kentindeki askeri üste tatbikat sırasında patlayan mühimmat, korku dolu anlara yol açtı. 8 asker yaralandı

Güney Kore'nin Paju kentindeki bir askeri üste meydana gelen patlama, büyük bir faciayı son anda önledi. Gyeonggi eyaletinde bulunan üste yapılan tatbikat sırasında infilak eden eğitim mühimmatı nedeniyle 8 asker yaralandı. 

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu iletildi.

TATBİKAT MÜHİMMATI PATLADI, KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Yerel saatle 15.30 civarında yaşanan olayda, topçu birliklerinin katıldığı bir tatbikat esnasında eğitim mühimmatı beklenmedik şekilde infilak etti. 

Patlama, askeri üs çevresinde paniğe neden oldu. Yetkililer, tatbikatta gerçek mühimmatın kullanılmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

