Rus üssünde iki patlayıcı infilak etti: Çok sayıda kayıp var

Rusya’nın Habarovsk bölgesindeki bir Ulusal Muhafız üssünde büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamada, daha önce Ukrayna savaşında görev aldığı bilinen Rus askerlerinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü’nden (HUR) bir kaynak, 6912 numaralı askeri birliğin yakınındaki otoparkta iki patlayıcının infilak ettiğini duyurdu.

Söz konusu birlik, resmi olarak 748. Ayrı Operasyon Taburu olarak bilinmekte.

Ukrayna merkezli Kiev Post'a konuşan kaynak, "Düşman personeli arasında ölü ve yaralılar var" dedi.

İNTERNET KESİLDİ, TOPLU TAŞIMA ROTALARI DEĞİŞTİRİLDİ

Patlamaların ardından, Rus güvenlik birimlerinin bölgedeki mobil internet erişimini keserek, yerel halkın bilgiye ulaşmasını engellemeye çalıştığı bildirildi. Ayrıca, toplu taşıma güzergahlarının da değiştirildiği ifade edildi.

BİRLİK, BUCHA VE IRPİN'DE GÖREV ALMIŞTI

Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, patlamanın yaşandığı 6912 numaralı birlik, Rusya’nın 2022'de Ukrayna’ya başlattığı işgalin ilk aşamalarında Kiev çevresinde konuşlandırılmıştı. Aynı kaynaklara göre birlik, Bucha ve Irpin’deki askeri operasyonlara katıldı. Söz konusu bölgelerde, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve savaş suçları işlendiği uluslararası kuruluşlarca belgelenmişti.