Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rus üssünde iki patlayıcı infilak etti: Çok sayıda kayıp var

Rus üssünde iki patlayıcı infilak etti: Çok sayıda kayıp var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rus üssünde iki patlayıcı infilak etti: Çok sayıda kayıp var
Rusya, Ukrayna, Patlama, Askeri Üs, Ölüm, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’da askeri üs kana bulandı! Habarovsk bölgesindeki Ulusal Muhafız üssünde meydana gelen patlamada, Ukrayna savaşında görev aldığı bilinen Rus askerleri öldü ve yaralandı. Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü, 6912 numaralı askeri birliğin otoparkında iki patlayıcının infilak ettiğini duyurdu.

Rusya’nın Habarovsk bölgesindeki bir Ulusal Muhafız üssünde büyük bir patlama meydana geldi. 

Patlamada, daha önce Ukrayna savaşında görev aldığı bilinen Rus askerlerinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü’nden (HUR) bir kaynak, 6912 numaralı askeri birliğin yakınındaki otoparkta iki patlayıcının infilak ettiğini duyurdu.

Söz konusu birlik, resmi olarak 748. Ayrı Operasyon Taburu olarak bilinmekte.

Ukrayna merkezli Kiev Post'a konuşan kaynak, "Düşman personeli arasında ölü ve yaralılar var" dedi.

İNTERNET KESİLDİ, TOPLU TAŞIMA ROTALARI DEĞİŞTİRİLDİ

Patlamaların ardından, Rus güvenlik birimlerinin bölgedeki mobil internet erişimini keserek, yerel halkın bilgiye ulaşmasını engellemeye çalıştığı bildirildi. Ayrıca, toplu taşıma güzergahlarının da değiştirildiği ifade edildi.

BİRLİK, BUCHA VE IRPİN'DE GÖREV ALMIŞTI

Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, patlamanın yaşandığı 6912 numaralı birlik, Rusya’nın 2022'de Ukrayna’ya başlattığı işgalin ilk aşamalarında Kiev çevresinde konuşlandırılmıştı. Aynı kaynaklara göre birlik, Bucha ve Irpin’deki askeri operasyonlara katıldı. Söz konusu bölgelerde, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve savaş suçları işlendiği uluslararası kuruluşlarca belgelenmişti.

Kaynak: Dış Haberler

Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde kaçı yenilenebilir enerji kaynaklardan sağlanıyor?Coğrafya defteri kareli mi çizgili mi olur?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’ın ekonomi ekibinde yumruk kavgası! Hazine Bakanı “Seni geberteceğim” dedi - DünyaTrump’ın ekonomi ekibinde yumruk kavgası!Göçmenleri geri almayan ülkeler için vize engeli masada! İngiltere resti çekti - DünyaGöçmenleri geri almayan ülkeler için vize engeli masada!İspanya'da festival faciaya dönüştü! 57 yaşındaki adam feci şekilde can verdi - DünyaFestival faciaya dönüştü! 57 yaşındaki adamın feci ölümüNepal’de sosyal medya yasağı kanlı bitti: 16 ölü, yüzlerce yaralı var - DünyaAsya ülkesinde polis, protestoculara ateş açtı!Güney Kore, Türkiye’den destek istedi! "Kuzey Kore tehdidine karşı barışı sağlayın" - DünyaGüney Kore, Türkiye'den destek istedi!Macron istifa mı ediyor? 'Siyaset sahnesinden silinebilir' dediler! - DünyaMacron istifa mı ediyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...