Trump duyurdu: Avrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecek!

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’dan birçok liderin Ukrayna’daki savaşla ilgili barış görüşmeleri için Washington’a geleceğini söyledi.

Trump, "Bazı Avrupa liderleri Pazartesi veya Salı günü tek tek ülkemize gelecekler" dedi.

ABD Başkanı, hangi ülke liderlerinin geleceği konusunda bilgi vermezken, diplomatik kaynaklar görüşmelerin Beyaz Saray’da yapılmasının beklendiğini ifade etti.

PUTİN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ: YAKINDA

Trump, açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de "yakında" görüşeceğini de iletti.

Diğer yandan Beyaz Saray’da hazırlıklar hız kazandı. Moskova’nın Ukrayna’daki son hava saldırısına cevap olarak, ABD yönetimi "ikinci aşama" yaptırım paketi için düğmeye bastı. Yeni pakette, özellikle Rusya’dan enerji ithalatı yapan ülkelere yönelik yüksek gümrük vergileri ve ikincil yaptırımlar dikkat çekiyor.

Ekonomik baskının dozunun artacağı, Rusya’ya yönelik ticaretin daha da daraltılacağı iddia edildi.

KİEV'DE HEDEF HÜKÜMET BİNASI OLDU

Rusya, Ukrayna’ya yönelik şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını Pazar günü gerçekleştirmişti. Saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiği ve başkent Kiev’deki Bakanlar Kurulu binasının alev aldığı bildirildi. Ukrayna Acil Durum Servisi’nden paylaşılan fotoğraflarda, binadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıyı sert ifadelerle kınadı ve dünya liderlerine yalnızca taziye değil, "gerçek eylem" çağrısında bulundu.

ZELENSKİY: KAYIPLAR HİSSEDİLMELİ

Zelenskiysosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya ve onunla bağlantılı kişilere yönelik yaptırımlar, sert gümrük vergileri ve ticari kısıtlamalar uygulanmalı. Kayıplar hissedilmeli. Gerçekten ikna edici olan budur" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de benzer şekilde Rus petrolü alan ülkelere yönelik daha sert önlemler alınabileceğini söyledi. NBC News’e konuşan Bessent, “Rusya’ya baskı yapmaya hazırız ancak Avrupa’daki ortaklarımızın da aynı kararlılığı göstermesi gerekiyor” dedi.

WASHİNGTON'DAN AVRUPA'YA ÇAĞRI: BİZİ TAKİP EDİN

Hazine Bakanı Bessent, Ukrayna ordusunun dayanma gücü ile Rus ekonomisinin dayanıklılığı arasında bir yarış olduğunu belirterek, "ABD ve AB birlikte hareket ederse Rus ekonomisi tamamen çöker" dedi.

AB, Şubat 2022’de başlayan işgalin ardından Rus petrol ve gaz alımlarını büyük ölçüde azaltmıştı. Brüksel, Haziran ayında aldığı kararla 2027 yılı sonuna kadar Rus enerji ithalatını tamamen sonlandırmayı hedeflediğini açıklamıştı.