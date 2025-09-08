Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump duyurdu: Avrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecek!

Trump duyurdu: Avrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecek!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump duyurdu: Avrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecek!
Donald Trump, Ukrayna, Rusya, Barış Görüşmeleri, Hava Saldırısı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik şimdiye kadarki en büyük hava saldırısının ardından Trump, Avrupa’dan birçok liderin barış görüşmeleri için Washington’a geleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’dan birçok liderin Ukrayna’daki savaşla ilgili barış görüşmeleri için Washington’a geleceğini söyledi.

Trump, "Bazı Avrupa liderleri Pazartesi veya Salı günü tek tek ülkemize gelecekler" dedi.

ABD Başkanı, hangi ülke liderlerinin geleceği konusunda bilgi vermezken, diplomatik kaynaklar görüşmelerin Beyaz Saray’da yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Trump duyurdu: Avrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecek! - 1. Resim

PUTİN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ: YAKINDA

Trump, açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de "yakında" görüşeceğini de iletti.

Diğer yandan Beyaz Saray’da hazırlıklar hız kazandı. Moskova’nın Ukrayna’daki son hava saldırısına cevap olarak, ABD yönetimi "ikinci aşama" yaptırım paketi için düğmeye bastı. Yeni pakette, özellikle Rusya’dan enerji ithalatı yapan ülkelere yönelik yüksek gümrük vergileri ve ikincil yaptırımlar dikkat çekiyor.

 Ekonomik baskının dozunun artacağı, Rusya’ya yönelik ticaretin daha da daraltılacağı iddia edildi.

KİEV'DE HEDEF HÜKÜMET BİNASI OLDU

Rusya, Ukrayna’ya yönelik şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını Pazar günü gerçekleştirmişti. Saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiği ve başkent Kiev’deki Bakanlar Kurulu binasının alev aldığı bildirildi. Ukrayna Acil Durum Servisi’nden paylaşılan fotoğraflarda, binadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıyı sert ifadelerle kınadı ve dünya liderlerine yalnızca taziye değil, "gerçek eylem" çağrısında bulundu.

ZELENSKİY: KAYIPLAR HİSSEDİLMELİ

 Zelenskiysosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya ve onunla bağlantılı kişilere yönelik yaptırımlar, sert gümrük vergileri ve ticari kısıtlamalar uygulanmalı. Kayıplar hissedilmeli. Gerçekten ikna edici olan budur" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de benzer şekilde Rus petrolü alan ülkelere yönelik daha sert önlemler alınabileceğini söyledi. NBC News’e konuşan Bessent, “Rusya’ya baskı yapmaya hazırız ancak Avrupa’daki ortaklarımızın da aynı kararlılığı göstermesi gerekiyor” dedi.

WASHİNGTON'DAN AVRUPA'YA ÇAĞRI: BİZİ TAKİP EDİN

Hazine Bakanı Bessent, Ukrayna ordusunun dayanma gücü ile Rus ekonomisinin dayanıklılığı arasında bir yarış olduğunu belirterek, "ABD ve AB birlikte hareket ederse Rus ekonomisi tamamen çöker" dedi.

AB, Şubat 2022’de başlayan işgalin ardından Rus petrol ve gaz alımlarını büyük ölçüde azaltmıştı. Brüksel, Haziran ayında aldığı kararla 2027 yılı sonuna kadar Rus enerji ithalatını tamamen sonlandırmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Kaynak: Dış Haberler

Dünya turu yaparken kaçırıldı! Büyükelçilik, Türk gezgin Taha Kılınak için devredeSokak ortasında kan donduran görüntü! Kadını döve döve araca bindirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya turu yaparken kaçırıldı! Büyükelçilik, Türk gezgin Taha Kılınak için devrede - DünyaBüyükelçilik devreye girdi! ''En karanlık gün...''Göçmenler artık kışlalarda barınacak! İngiltere’den radikal karar - DünyaGöçmenler artık kışlalarda barınacak!Belediye başkanı duyurdu! Bu kente artık kebap dükkanı açılamayacak - DünyaBelediye başkanı duyurdu! Bu kente artık kebap dükkanı açılamayacakYunanistan Başbakanı kendi ağzıyla itiraf etti: Sakin suları biz bozduk - DünyaYunanistan Başbakanı kendi ağzıyla itiraf etti!Irak'ta köprü çöktü, araçlar altında kaldı! Ölü ve yaralılar var - DünyaKöprü çöktü, araçlar altında kaldı! Ölü ve yaralılar varGazze haritadan siliniyor! 700 günde yüzde 88'i gitti - DünyaGazze yok oluyor, bir millet tarihe karışıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...