Kiev sabaha kabusla uyandı! Rus İHA'sı hükümet binasına isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, gece yarısı Ukrayna’ya savaşın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi.

805 insansız hava aracı ve 13 füze ile yapılan saldırıda Kiev’de bir anne ile bebeği hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Başkentteki Bakanlar Kurulu binası da ağır hasar alarak alevler içinde kaldı.

İLK KEZ HÜKÜMET BİNASI HEDEF OLDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıda kullanılan 747 Shahed tipi İHA ile dört Iskander-K füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak füzeler ve insansız hava araçları ülke genelinde 37 farklı noktayı vurdu.

ANNE VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kiev’in Sviatoshyn semtinde bir apartmana isabet eden enkaz, dokuz katlı binanın büyük bölümünü yıktı. Bir kadın ve bebeği ölürken, az 18 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Vitali Kliçko, “Ölenler arasında bir anne ve bebeği var. Bu, Rusya’nın terörünün bedeli” dedi.

BAKANLAR KURULU BİNASI YANDI

Enkaz, başkent merkezindeki Bakanlar Kurulu binasının üst katlarına da çarptı. Görgü tanıkları, şafak öncesi gökyüzünü füzelerin uğultusunun kapladığını, ardından büyük bir patlama duyulduğunu aktardı.

Başbakan Yulia Svyrydenko, saldırıyı “tam ölçekli savaşta hükümet merkezine yapılan ilk saldırı” olarak niteledi ve “Binaları yeniden inşa ederiz ama kaybedilen canları geri getiremeyiz” diyerek Batı’ya çağrıda bulundu:

“Dünya sadece sözlerle değil, eylemlerle de cevap vermeli. Ukrayna’nın daha fazla yaptırıma ve silaha ihtiyacı var.”

ODESA, DNİPRO VE KRYVYİ RİH DE VURULDU

Saldırılar başkentin ötesine de uzandı. Odesa’da bir apartman bloğu, depo ve spor salonu alev aldı, üç kişi yaralandı. Dnipro ve Kryvyi Rih’te de altyapı ve iş yerleri vuruldu, dört kişi yaralandı.

UKRAYNA'DAN BATI'YA ÇAĞRI

Ukrayna, Batılı müttefiklerinden acilen ek Patriot hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar talep etti. Yetkililer, Moskova’nın sivil ve sembolik hedefleri vurarak savunmayı yıpratmaya çalıştığını söyledi.