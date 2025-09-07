Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kiev sabaha kabusla uyandı! Rus İHA'sı hükümet binasına isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kiev sabaha kabusla uyandı! Rus İHA'sı hükümet binasına isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kiev sabaha kabusla uyandı! Rus İHA&#039;sı hükümet binasına isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna, Kiev, Rusya, Savaş, Hava Saldırısı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kiev gece yarısı tarihe geçen bir saldırıyla sarsıldı. Rusya, Ukrayna’ya savaşın en büyük hava harekâtını düzenleyerek 805 kamikaze drone ve 13 füze fırlattı. Başkentte bir anne ve bebeği hayatını kaybederken, Bakanlar Kurulu binası alevler içinde kaldı.

Rusya, gece yarısı Ukrayna’ya savaşın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. 

805 insansız hava aracı ve 13 füze ile yapılan saldırıda Kiev’de bir anne ile bebeği hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Başkentteki Bakanlar Kurulu binası da ağır hasar alarak alevler içinde kaldı.

Kiev sabaha kabusla uyandı! Rus İHA'sı hükümet binasına isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

İLK KEZ HÜKÜMET BİNASI HEDEF OLDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıda kullanılan 747 Shahed tipi İHA ile dört Iskander-K füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak füzeler ve insansız hava araçları ülke genelinde 37 farklı noktayı vurdu. 

ANNE VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kiev’in Sviatoshyn semtinde bir apartmana isabet eden enkaz, dokuz katlı binanın büyük bölümünü yıktı. Bir kadın ve bebeği ölürken, az 18 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Vitali Kliçko, “Ölenler arasında bir anne ve bebeği var. Bu, Rusya’nın terörünün bedeli” dedi.

Kiev sabaha kabusla uyandı! Rus İHA'sı hükümet binasına isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

BAKANLAR KURULU BİNASI YANDI

Enkaz, başkent merkezindeki Bakanlar Kurulu binasının üst katlarına da çarptı. Görgü tanıkları, şafak öncesi gökyüzünü füzelerin uğultusunun kapladığını, ardından büyük bir patlama duyulduğunu aktardı.

Başbakan Yulia Svyrydenko, saldırıyı “tam ölçekli savaşta hükümet merkezine yapılan ilk saldırı” olarak niteledi ve “Binaları yeniden inşa ederiz ama kaybedilen canları geri getiremeyiz” diyerek Batı’ya çağrıda bulundu:

“Dünya sadece sözlerle değil, eylemlerle de cevap vermeli. Ukrayna’nın daha fazla yaptırıma ve silaha ihtiyacı var.”

ODESA, DNİPRO VE KRYVYİ RİH DE VURULDU

Saldırılar başkentin ötesine de uzandı. Odesa’da bir apartman bloğu, depo ve spor salonu alev aldı, üç kişi yaralandı. Dnipro ve Kryvyi Rih’te de altyapı ve iş yerleri vuruldu, dört kişi yaralandı.

UKRAYNA'DAN BATI'YA ÇAĞRI

Ukrayna, Batılı müttefiklerinden acilen ek Patriot hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar talep etti. Yetkililer, Moskova’nın sivil ve sembolik hedefleri vurarak savunmayı yıpratmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

Ganime Sedef Bahçeci'nin yaşadığı dehşet Adana'nın dilinde! Annesi her şeyi ortaya çıkardıKPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşenur Ezgi Eygi harekete geçirdi! ABD meclisine yeni yasa tasarısı sunulacak - DünyaAyşenur Ezgi Eygi harekete geçirdiJaponya’da siyasi deprem! Başbakan Ishiba istifa edecek - DünyaBaşbakan istifa edecekParis sokaklarında ırkçı şiddet! Polis, Müslüman genci darp edip yüzüne tükürdü - DünyaPolis, Müslüman genci darp edip yüzüne tükürdüYıllar sonra bir ilk! Türkiye heyeti Ermenistan’a gidiyor - DünyaYıllar sonra bir ilk! Türkiye heyeti Ermenistan’a gidiyorİsrailli ajanlardan çocuk kaçırma skandalı! 7 milyon avroluk kirli operasyon - Dünyaİsrail istihbarat başkanı çocuk kaçırırken yakalandı!COP31 Zirve yarışı kızıştı: Türkiye ve Avustralya sahadan çekilmiyor! - DünyaTürkiye kararını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...