Putin’den yeni gözdağı: NATO’ya karşı ‘sınır planı’ başladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO üyesi Finlandiya ile olan 1300 kilometrelik kara sınırında askeri tahkimat ve bariyerler kurulması talimatı verdi.

MEDVEDEV DOĞRULADI: SINIR DUVARLARI YÜKSELİYOR

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Leningrad bölgesine yaptığı ziyarette sınırda başlatılan askeri yapıları doğruladı. Medvedev, “Finlandiya'nın düşmanca eylemlerine karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Medvedev ayrıca, “duvarlar ve diğer fiziksel engellerin” inşasının sürdüğünü ve bu tahkimatların NATO'nun artan varlığına karşı gerekli olduğunu söyledi.

NATO, MİKKELİ'DE KARA KOMUTA MERKEZİ KURMUŞTU

Finlandiya’nın Mikkeli kentinde açılan yeni NATO kara kuvvetleri komuta merkezinin faaliyete geçmesinden sadece birkaç gün sonra Putin kararını duyurdu.

Merkezde başlangıçta 10 subay görev yapacak, sayının 50’ye çıkarılması bekleniyor.

Komuta merkezi, NATO Norfolk karargâhına bağlı olacak ve bölgesel kara birlikleriyle ortak tatbikatları koordine edecek.

RUSYA SINIRINDAKİ NATO ETKİSİ BÜYÜYOR

Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgaline cevap olarak 2023’te NATO’ya katılmış; ardından İsveç de 2024’te üyelik sürecini tamamlamıştı.

NATO'nun Rusya ile olan kara sınırını iki katından fazla artırarak 1.300 kilometreye çıkardı.

Öte yandan, Finlandiya bu yılın başlarında, Norveç’in Narvik limanına ulaşacak yeni bir NATO demiryolu hattı için milyarlarca avroluk bir projeye onay verdi.