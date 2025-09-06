Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Putin’den yeni gözdağı: NATO’ya karşı ‘sınır planı’ başladı!

Putin’den yeni gözdağı: NATO’ya karşı ‘sınır planı’ başladı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Putin’den yeni gözdağı: NATO’ya karşı ‘sınır planı’ başladı!
Putin, NATO, Finlandiya, Rusya, Ukrayna, NATO Üyeliği, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa’nın en uzun sınırı savaş hattına dönüyor! Putin, Finlandiya ile 1300 km’lik hat boyunca askeri tahkimat kurulmasını emretti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO üyesi Finlandiya ile olan 1300 kilometrelik kara sınırında askeri tahkimat ve bariyerler kurulması talimatı verdi. 

MEDVEDEV DOĞRULADI: SINIR DUVARLARI YÜKSELİYOR

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Leningrad bölgesine yaptığı ziyarette sınırda başlatılan askeri yapıları doğruladı. Medvedev, “Finlandiya'nın düşmanca eylemlerine karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Medvedev ayrıca, “duvarlar ve diğer fiziksel engellerin” inşasının sürdüğünü ve bu tahkimatların NATO'nun artan varlığına karşı gerekli olduğunu söyledi.

Putin’den yeni gözdağı: NATO’ya karşı ‘sınır planı’ başladı! - 1. Resim

NATO, MİKKELİ'DE KARA KOMUTA MERKEZİ KURMUŞTU

Finlandiya’nın Mikkeli kentinde açılan yeni NATO kara kuvvetleri komuta merkezinin faaliyete geçmesinden sadece birkaç gün sonra Putin kararını duyurdu.

Merkezde başlangıçta 10 subay görev yapacak, sayının 50’ye çıkarılması bekleniyor.

Komuta merkezi, NATO Norfolk karargâhına bağlı olacak ve bölgesel kara birlikleriyle ortak tatbikatları koordine edecek.

RUSYA SINIRINDAKİ NATO ETKİSİ BÜYÜYOR

Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgaline cevap olarak 2023’te NATO’ya katılmış; ardından İsveç de 2024’te üyelik sürecini tamamlamıştı. 

NATO'nun Rusya ile olan kara sınırını iki katından fazla artırarak 1.300 kilometreye çıkardı.

Öte yandan, Finlandiya bu yılın başlarında, Norveç’in Narvik limanına ulaşacak yeni bir NATO demiryolu hattı için milyarlarca avroluk bir projeye onay verdi.

Kaynak: Dış Haberler

Beşiktaş'ta Joao Mario krizi! Teklifleri beğenmiyorAdrenalin ve manzara keyfi! 450 metre yükseklikteki cam teras ziyaretçi akınına uğruyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Epstein skandalında flaş gelişme! Trump gizli muhbir miydi? - DünyaTrump gizli muhbir miydi?Yunanistan’ın F-35 hayali suya düştü: Pentagon’dan kötü haber - DünyaYunanistan’ın F-35 hayali suya düştüZelenskiy kapıyı araladı: Ateşkes için Putin’i Kiev’e çağırdı - DünyaDünya bu daveti çok konuşacak!30 yıl sonra ilk kez! Paşinyan’ın uçağı Azerbaycan hava sahasından geçti - Dünya30 yıl sonra ilk kez! Azerbaycan’dan Paşinyan hamlesiİsrail’in omurgasına büyük darbe: Elbit’in İngiltere tesisi kapatıldı! - Dünyaİsrail’in omurgasına büyük darbe!Avustralya’da korkunç anlar: Köpekbalığı sörfçüyü saniyeler içinde parçaladı - DünyaKöpekbalığı sörfçüyü saniyeler içinde parçaladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...