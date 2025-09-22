Kiralık bungalov bahanesiyle dolandırmışlar! 170 kişi gözaltında, 341 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu.

18 ilde 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 55 şüpheli şahıs tutuklandı. Bu şahıslarda 34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

341 MİLYON LİRALIK ŞİRKET, ARAÇ VE KONUTLARA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konulduğu bilgisini veren Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

BUNGALOV VE YATIRIM DANIŞMANLIĞIYLA DOLANDIRMIŞLAR

"Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

"BİZ GEREĞİNİ YAPALIM"

Bakan Yerlikaya, valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım"