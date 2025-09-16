Bakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu baronlarına ağır darbe

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin gençleri koruma mücadelesi olduğunu belirtti.

Gençlere geleceklerini çalan uyuşturucu maddelerden uzak durmaları gerektiği mesajını veren Bakan Yerlikaya, 'Biz sizin yanınızdayız' notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 811 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Manisa, Diyarbakır, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Hatay, Sakarya, Malatya, Eskişehir, Kahramanmaraş, Aydın, Mardin, Trabzon, Van, Ordu, Erzurum, Zonguldak, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Rize, Yalova, Çorum, Kırklareli, Sinop, Amasya, Çanakkale, Düzce, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Bolu, Giresun, Kars, Kilis, Sivas, Iğdır, Nevşehir, Bingöl, Uşak, Aksaray, Batman, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Edirne, Tokat, Burdur, Bilecik, Erzincan, Hakkari, Muş, Şırnak, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis ve Çankırı'da 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

