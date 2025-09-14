Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kırmızı bültenle aranan 6 şüpheli Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya: Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız

Kırmızı bültenle aranan 6 şüpheli Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya: Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız

Editör:
- Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan 6 şüpheli Türkiye&#039;ye getirildi! Bakan Yerlikaya: Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız
Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve arama kararı bulunan 8 şüphelinin uluslararası iş birliğiyle yakalanıp Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 kişi ile ulusal düzeyde aranan 2 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’da yakalanan şüpheliler arasında “kasten öldürme”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “uyuşturucu ticareti” ve “dolandırıcılık” gibi ağır suçlardan aranan isimler bulunuyor. Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar Türk polisinden kurtulamayacaklar” dedi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişi yapılan operasyonlar sonucu farklı ülkelerde yakalanarak ülkemize getirildi.

Kırmızı bültenle aranan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya: Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız - 1. Resim

Yakalanan şüphelilerin dağılımı ve suçlama başlıkları şöyle:

M.A. — Gürcistan: “Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik” (E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olduğu belirtiliyor).

E.S. — Gürcistan: “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”.

A.K. — Gürcistan: “Kasten öldürme”.

İ.C. — Azerbaycan: “Kasten öldürme”.

Ş.S. — Almanya: “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”.

H.K. — Avusturya: “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma”.

M.B. — Kuzey Makedonya (ulusal arama): “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs”.

A.A.D. — İrlanda (ulusal arama): “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”.

Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle takip edildiğini; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliği sayesinde bu kişilerin tespit edilip iade işlemlerinin sağlandığını belirtti.

Operasyonda görev alan kurum ve birimlere teşekkür eden Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya açıklamasını, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” sözleriyle sonlandırdı.

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı?608 konutta anahtarlar teslim ediliyor! Tarih belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir telefonla başladı, hayatları karardı! Bir haftada 6 milyon TL'leri buhar oldu - GündemTeklife direnemedi, 6 milyon TL kaybettiMeteoroloji'den yeni hafta öncesi kritik uyarı! İşte sağanak beklenen iller - GündemMeteoroloji'den yeni hafta öncesi kritik uyarıSon viraja girildi! Kurultay davacıları konuştu: İmamoğlu para ile CHP'nin kimyasını bozdu - Gündemİmamoğlu tepkisi: Partinin kimyasını bozduGüvenlik kaynaklarından 'muhalif kesim' tepkisi: İsrail algısına alet oluyorlar - Gündem"İsrail algısına alet oluyorlar"CHP duruşmasında gözler kararda! Hukukçular, bütün seçenekleri değerlendirdi - GündemKurultay davasında gözler yargıdaMHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken kare: Boks eldivenleriyle poz verdi! - GündemBahçeli'den dikkat çeken kare: Boks eldivenleriyle poz verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...