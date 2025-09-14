Kırmızı bültenle aranan 6 şüpheli Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya: Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 kişi ile ulusal düzeyde aranan 2 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’da yakalanan şüpheliler arasında “kasten öldürme”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “uyuşturucu ticareti” ve “dolandırıcılık” gibi ağır suçlardan aranan isimler bulunuyor. Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar Türk polisinden kurtulamayacaklar” dedi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişi yapılan operasyonlar sonucu farklı ülkelerde yakalanarak ülkemize getirildi.

Yakalanan şüphelilerin dağılımı ve suçlama başlıkları şöyle:

M.A. — Gürcistan: “Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik” (E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olduğu belirtiliyor).

E.S. — Gürcistan: “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”.

A.K. — Gürcistan: “Kasten öldürme”.

İ.C. — Azerbaycan: “Kasten öldürme”.

Ş.S. — Almanya: “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”.

H.K. — Avusturya: “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma”.

M.B. — Kuzey Makedonya (ulusal arama): “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs”.

A.A.D. — İrlanda (ulusal arama): “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”.

Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle takip edildiğini; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliği sayesinde bu kişilerin tespit edilip iade işlemlerinin sağlandığını belirtti.

Operasyonda görev alan kurum ve birimlere teşekkür eden Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya açıklamasını, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” sözleriyle sonlandırdı.