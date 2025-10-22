Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konyaspor-Beşiktaş maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konyaspor-Beşiktaş maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçı Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Konyaspor Beşiktaş maçında eksik ve oynamayan oyuncular belli olurken muhtemel 11'ler taraftarın gündeminde.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u deplasmanda ağırlayacak. İki takımın da puan tablosundaki konumları, maçın önemini artırıyor. Eksik oyuncular ve muhtemel 11 kadro planlamaları gündemde.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Konyaspor-Beşiktaş maçında Beşiktaş tarafında 7 eksik bulunuyor. Statü gereği Jota Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo ve Cengiz Ünder kafileye dahil edilmedi. Sakatlığı devam eden Demir Ege Tıknaz da forma giyemeyecek. Ayrıca, Felix Uduokhai üç sarı kartla ceza sınırında ve maçta kart görmesi halinde gelecek hafta cezalı duruma düşecek. 

Konyaspor cephesinde Dal Varesanovic'in sakatlık durumu maç günü netleşecek. Kırmızı kart cezalısı Sekou Koita kesin olarak maçta bulunmayacak. Franco Tongya cezalı durumu bittiği için oynayabilecek.

Konyaspor-Beşiktaş maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Pedrinho, Melih, Muleka, Umut

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, bu sezon 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yeşil-beyazlı ekip 11 puanla Beşiktaş’ın iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

Konyaspor-Beşiktaş maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

KONYASPOR BEŞİKTAŞ GEÇMİŞ MAÇLAR

İki ekip arasında oynanan son Süper Lig maçında gülen taraf 1-0’lık skorla Konyaspor olmuştu. Konyaspor, lig tarihinde Beşiktaş’ı üst üste iki kez yenme başarısı gösteremedi. Konya’da oynanan son beş karşılaşmada siyah-beyazlılar üç kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı maçta yalnızca bir kez kaybeden yeşil-beyazlılar, bu süreçteki tek mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

Konyaspor-Beşiktaş maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler belli oldu - 3. Resim

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 22 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de oynanacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Bodo Glimt'i yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları
