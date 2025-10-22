Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıfır tolerans! Beşiktaş bu akşam Konya'da 'tamam' ya da 'devam' maçına çıkacak 

Oyuncularından erteleme maçında mutlak galibiyet bekleyen Sergen Yalçın, puan kaybına asla tahammülü olmadığını söyledi.

MURAD TAMER - Sahasında Gençlerbirliği’ne mağlup olarak büyük yara alan Beşiktaş, bu akşam sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Deplasmanda Konyaspor’la karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, eğer bugün kazanamazsa şampiyonluk yarışına havlu atmış olacak. Liderle arasında 12 puan fark bulunan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından galibiyet sözü aldı. Puan kaybına asla tahammülü olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, son iki maçta yaşanan sıkıntıların tekrar edilmemesini istedi.

YEDİ OYUNCU YOK 

Hem Galatasaray hem de Gençlerbirliği karşısında skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra oyun kontrolünü kaybetmelerine tepki gösteren Sergen Yalçın, öğrencilerinin daha baskın olmalarını istedi. Öte yandan siyah-beyazlılarda bu akşam yedi oyuncu forma giyemeyecek. Maçın erteleme tarihi sonrasında transfer edilen Djalo, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Demir Ege Tıknaz kadroya alınmadı. Yalçın, genç Devrim’e ilk 11’de forma verecek.

 

