Başrollerinde Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren ve Randy Couture'un yer aldığı Cehennem Melekleri 4 filmi, 22 Eylül 2023'te gösterime girdi.

"Cehennem Melekleri 4 Barney öldü mü?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 BARNEY ÖLDÜ MÜ?

Cehennem Melekleri 4 filminde Barney Ross karakteri, uçak kazası sonrası ölmüş gibi gösterilse de aslında hayattadır.

Sylvester Stallone, bu filmde Barney Ross rolünü son kez oynamıştır. Bu kapsamda karakterin ölümü gerçek değildir ve gelecekteki hikayelerde yeniden yer almaması mümkün olarak gözükmektedir.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 KONUSU NE?

Cehennem Melekleri 4, deniz açıklarında bir nükleer füze gemisinin teröristler tarafından ele geçirilmesiyle başlamaktadır. ABD ile Rusya arasında nükleer bir çatışma tehdidi oluşturdu.

Bu tehlikeyi önlemek adına Barney Ross liderliğindeki paralı askerler ekibi, yeni üyelerle güçlenerek tehlikeli bir göreve atılır. Cehennem Melekleri'nin içine çekildiği Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer bir çatışmayı ele alınıyor.