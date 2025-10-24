Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Mesleği, yaşı ve kariyeri merak ediliyor

Şahan Gökbakar'ın evli mi merak edilirken eşi Selin Ortaçlı kimdir araştırılıyor. Oyuncu olarak tanınan Ortaçlı'nın hayatı ve kariyeri gündeme geliyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN EŞİ SELİN ORTAÇLI KİMDİR?

Ayla Selin Ortaçlı, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü’nde sürdürdü.

Kariyerine modellikle başlayan Ortaçlı, çocukluk yıllarında katıldığı Derishow’un “Hayalimdeki Giysi” tasarım yarışmasında birinci olarak adını duyurdu. 2006 yılında Fashion TV tarafından verilen “Gelecek Vaat Eden En İyi Model” ödülünü kazanmasıyla moda dünyasında daha geniş kitlelere tanındı. 2015 yılında Prag’da ünlü komedyen Şahan Gökbakar ile evlendikten sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor.

SELİN ORTAÇLI NE İŞ YAPIYOR?

Selin Ortaçlı’nın kariyeri yalnızca modellikten ibaret değil. Bir dönem televizyon ekranlarında sunuculuk da yapan Ortaçlı, moda tasarımı alanında da üretken bir isim oldu. 2009 yılında “SeLingerie” markasını kurarak tasarım alanına adım attı. Aynı zamanda oyunculuk eğitimi de alan Ortaçlı, 2010 yılında Şahika Tekand’dan dersler aldı. Son yıllarda sosyal medyada "Bizim Mutfak Halleri" isimli hesapla yemek yaptığı videoları paylaşıyor.

SELİN ORTAÇLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Doktorlar - 2010 (kısa süreli rol aldı)

Araf Zamanı - 2012

Kara Para Aşk - 2014

Kalp Hırsızı - 2014