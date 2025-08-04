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Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir?
Recep İvedik 4, Şahan Gökbakar, Ali İhsan Varol, Cem Korkmaz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şahan Gökbakar'ın oynadığı Recep İvedik serisinin 4. filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Komedi türünde başarılı bir seri olan Recep İvedik 4, konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine dair araştırma yapılmaya başlandı. Peki, merakla izlenen Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm ayrıntılar...

Beyaz perdede gösterime girmesiyle izlenme rekorları kıran Recep İvedik 4 filmi, bu akşam TV ekranlarında yayınlanıyor.

Senaristliğini Şahan Gökbakar'ın üstlendiği Recep İvedik 4'ün yönetmenlik koltuğunda ise Togan Gökbakar oturuyor. Peki, Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? 

Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? - 1. Resim

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Mahallesine düşkün biri olan Recep İvedik, bir gün zabıta ekiplerinin çocukların top sahasına geldiğini görür. Ardından bu arsanın zengin bir iş adamı olan, Ali Kantara tarafından satın alındığını öğrenir. Ali Kantara buraya bina dikecektir, Recep İvedik ise buna izin vermez.

Ali Kantara'dan 300 bin liraya aldığı arsanın ödemesini yapmak için Recep, Survivor'a katılmaya karar verir. Survivor adasında Recep İvedik'in eğlenceli macerası izleyenleri kahkahaya boğar.

Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? - 2. Resim

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ ÜLKEDE?

Recep İvedik 4, Maldivler'de Fun ve Robinson adalarında çekilmiştir. 

 Filmin çekimleri yaklaşık 20 gün sürmüştür. Recep İvedik 4'deki ada, deniz ve plaj, Maldivler ülkesinde yer alıyor.

Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? - 2. Resim

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar: Recep İvedik
Ali İhsan Varol: Ali İhsan Varol
İrfan Kangı: İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz: Halil İbrahim
Barış Bulut: Taylan
Ece İncebay: Aslıhan
Ekrem Aral: Tuna Arif
Aziz Karakaya: Apaçi Serkan
Berna Üçkaleler: Simge
Serkan Sağdıç: Burak
Caner Tanrıverdi: Cenk
Gülşah Yanaş: Gaye
Halil İbrahim Yılmaz: Necati

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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