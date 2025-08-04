Beyaz perdede gösterime girmesiyle izlenme rekorları kıran Recep İvedik 4 filmi, bu akşam TV ekranlarında yayınlanıyor.

Senaristliğini Şahan Gökbakar'ın üstlendiği Recep İvedik 4'ün yönetmenlik koltuğunda ise Togan Gökbakar oturuyor. Peki, Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir?

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Mahallesine düşkün biri olan Recep İvedik, bir gün zabıta ekiplerinin çocukların top sahasına geldiğini görür. Ardından bu arsanın zengin bir iş adamı olan, Ali Kantara tarafından satın alındığını öğrenir. Ali Kantara buraya bina dikecektir, Recep İvedik ise buna izin vermez.

Ali Kantara'dan 300 bin liraya aldığı arsanın ödemesini yapmak için Recep, Survivor'a katılmaya karar verir. Survivor adasında Recep İvedik'in eğlenceli macerası izleyenleri kahkahaya boğar.

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ ÜLKEDE?

Recep İvedik 4, Maldivler'de Fun ve Robinson adalarında çekilmiştir.

Filmin çekimleri yaklaşık 20 gün sürmüştür. Recep İvedik 4'deki ada, deniz ve plaj, Maldivler ülkesinde yer alıyor.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar: Recep İvedik

Ali İhsan Varol: Ali İhsan Varol

İrfan Kangı: İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz: Halil İbrahim

Barış Bulut: Taylan

Ece İncebay: Aslıhan

Ekrem Aral: Tuna Arif

Aziz Karakaya: Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler: Simge

Serkan Sağdıç: Burak

Caner Tanrıverdi: Cenk

Gülşah Yanaş: Gaye

Halil İbrahim Yılmaz: Necati