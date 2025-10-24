Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis'teki törende ant içti

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis'teki törende ant içti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
KKTC&#039;nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis&#039;teki törende ant içti
Kuzey Kıbrıs, KKTC, Cumhurbaşkanlığı, Tufan Erhürman, Meclis, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti.

Meclis'e gelişinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından karşılanan KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Erhürman, askeri birliği selamladı.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis'teki törende ant içti - 1. Resim

Erhürman, Meclis Genel Kurul Salonu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis'teki törende ant içti - 2. Resim

Tufan Erhürman, okuduğu yemin metninde şu ifadeleri kullandı: "Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Erhürman'ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis'teki törende ant içti - 3. Resim

CEVDET YILMAZ DA KATILDI

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, bürokratlar, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mario Lemina'nın sözleşmesindeki '+1 yıl' şartı ortaya çıktı: İşte opsiyon maddesi...Malatya!da deprem mi oldu? 24 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şehit babasına hakaret etmişti! O şoförden pişkin sözler - GündemŞehit babasına hakaret etmişti! O şoförden pişkin sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzüldüm" diyerek açıkladı: DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim - Gündem"DEM Parti'den bu tavrı beklemezdim"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC seçimi ile ilgili ilk yorum - GündemErdoğan'dan KKTC seçimi ile ilgili ilk yorumCHP'li Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile ilgili çok konuşulacak iddia: Lüks oteller ve para trafiği iddianamede! - GündemLüks oteller ve para trafiği iddianamede!12 ilde "change" operasyonu! 74 zanlı yakalandı, araçlar sergilendi - GündemEmniyette 300 milyon liralık sergi!İstanbul Senin uygulamasında milyonların verileri sızdırıldı! 15 kişi gözaltında - Gündemİstanbul Senin'de milyonların verileri sızdırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...