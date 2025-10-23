Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya'da tatbikat gerçek sanıldı! Asker ve polis çatıştı, 1 yaralı

Almanya'da tatbikat gerçek sanıldı! Asker ve polis çatıştı, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;da tatbikat gerçek sanıldı! Asker ve polis çatıştı, 1 yaralı
Almanya, Tatbikat, Polis, Asker, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'da tatbikat yapan Alman ordusu askerlerinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polis, kendilerini tatbikatın parçası sanarak eğitim mermisi ile ateş açan askerlere gerçek mermiyle karşılık verdi. Olayda 1 asker yaralandı. Alman basını, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını belirtti.

Almanya'nın Münih kentinin kuzeydoğusunda yer alan Altenerding bölgesinde yapılan "Mareşal Gücü 2025" tatbikatında faciadan dönüldü.

Tatbikatın bir parçası olarak kamusal alanda eğitim yapan askerler, bir çiftliğin ahırının çevresinde konuşlanmışken halk tarafından fark edilerek polise ihbar edildi.

Almanya'da tatbikat gerçek sanıldı! Asker ve polis çatıştı, 1 yaralı - 1. Resim

PLASTİK MERMİYE GERÇEK MERMİYLE KARŞILIK VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin geldiğini gören tatbikattaki askerler bunu eğitimlerinin bir parçası sanarak eğitim mermileriyle sözde düşman gücüne ateş etti.

Bunun üzerine polis ekiplerince tatbikat yapan askerlere gerçek mermiyle karşılık verildi. Akıl almaz olayda tatbikattaki askerlerden biri hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan asker hastanede tedavi altına alındı.

Almanya'da tatbikat gerçek sanıldı! Asker ve polis çatıştı, 1 yaralı - 2. Resim

Yaklaşık 800 askerin katıldığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta yaşanan olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basını, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını öne sürdü.

Tatbikatın senaryosunun, ise bir NATO ülkesinin işgal edilmesi durumunda ittifak güçleriyle, askeri ve sivil güçlerin ortak hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın rakibi paramparça oldu! 6 gol, 3 penaltı ve kırmızı kartLiverpool, Eintracht Frankfurt'u bozguna uğrattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa'nın Rusya'ya 19'uncu yaptırım paketi onaylandı! - DünyaAvrupa'nın Rusya'ya 19'uncu yaptırım paketi onaylandı!Trump emri verdi, ABD jetleri vurdu! Pasifik'teki saldırı görüntüleri paylaşıldı - DünyaTrump emri verdi, ABD jetleri vurduChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu! "Güvenmeleri akıl alır gibi değil" - DünyaChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu!ABD-Tel Aviv ilişkileri diken üstünde! Ateşkese rağmen işgal tasarısını onayladılar - DünyaABD-Tel Aviv ilişkileri diken üstünde!Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor - DünyaYunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyorTunus açıklarında göçmenleri taşıyan gemi kaza yaptı! 40 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı var - DünyaTunus açıklarında gemi kazası! 40 ölü 30 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...