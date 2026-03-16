8 Mart'ta gerçekleşen 2026 YÖKDİL/1 sınavının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Akademik kariyer planlayan binlerce kişi, yabancı dil puanlarını öğrenmek için sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik kariyer hedefleyen adayların en çok katıldığı sınavlardan biri olarak dikkat çekiyor. 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavının ardından değerlendirme süreci devam ederken, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından yabancı dil puanlarını öğrenerek akademik başvurularında kullanabilecek. 2026 yılı sınav takvimine göre YÖKDİL/1 sonuç tarihi de netlik kazanmış durumda.

2026 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YÖKDİL/1 sınavı, 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından başlayan değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuçlarını öğrenebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Takvime göre 2026 YÖKDİL/1 sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. YÖKDİL puanı, akademik kadro başvuruları, lisansüstü eğitim süreçleri ve bazı kamu kurumlarının yabancı dil şartı aradığı başvurularda kullanılabiliyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr ve mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Sisteme giriş yapan adaylar puanlarını ve sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası