Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem ülke geneli ortak yazılı sınav kılavuzu yayımlandı. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak yazılı sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.

9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda ölçme ve değerlendirme uygulamalarında birliktelik sağlamak amacıyla ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılında farklı ders ve sınıf düzeylerinde ülke geneli 8 ortak yazılı sınav, 2024-2025 eğitim öğretim yılında farklı ders ve sınıf düzeylerinde ülke geneli 12 ortak yazılı sınav, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminde farklı sınıf ve ders duzeylerinde ülke geneli 3 ortak yazılı sınav yapılmıştır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ise ülke genelinde 5 ortak yazılı sınav yapılması planlanmaktadır.

Yayımlanan kılavuza göre, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan 2026 Salı günü, 6. sınıf matematik dersi için 8 Nisan 2026 Çarşamba günü, 8. sınıf matematik dersi için 8 Nisan 2026 Çarşamba günü, 10. sınıf matematik dersi için 9 Nisan 2026 Perşembe günü, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için de 10 Nisan 2026 Cuma günü ülke genelinde ve her bir ders için 40 dakika süre verilecek şekilde yapılacaktır. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacaktır.



MEB 2025-2026 2. Dönem Ülke Geneli Ortak Yazılı Sınav Kılavuzu Yayımlandı! Sınav takvimi ve soru sayıları...

•6. sınıf Türkçe dersi sınavında 8,

•6. sınıf matematik dersi sınavında 8,

•8. sınıf matematik dersi sınavında 7,

•10. sınıf matematik dersi sınavında 8,

•10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavında 8 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru yer alacaktır.

6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ülke genelinde ortak; 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

