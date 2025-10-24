Film gibi soygun! Alışveriş merkezinin çatısını delip 50 bin dolarlık spor ayakkabı çaldılar

ABD’nin Florida eyaletinde hırsızlar, bir alışveriş merkezinin çatısını delerek içeri girdikleri spor mağazasından yaklaşık 500 çift spor ayakkabı çaldı.

İlgili Haber Dünya günlerdir bu soygunu konuşuyor! Louvre Müzesi hırsızlarının kaçma anı kamerada

MİSSİON IMPOSSİBLE TARZI SOYGUN

Martin County Şerif Ofisi, hırsızların Jensen Beach’teki Treasure Coast Alışveriş Merkezi’nde bulunan Champs Sporting Goods mağazasına gece yarısı girip, mağazanın beton çatısında delik açtıklarını açıkladı.

ABD'li yetkili John Budensiek, soygun hakkında “Mission Impossible filminden çıkmış gibi” dedi.

400-500 ÇİFT AYAKKABI, ÇATININ ÜZERİNDEN KAÇIRILDI

Yetkililere göre soygun, Salı gecesi ile sabah 8.00 arasında gerçekleşti. Hırsızlar, içeri girdikleri depodan Nike ve New Balance marka 400-500 çift ayakkabıyı poşetleyip çatıdan dışarı attı ve kaçış aracına yükledi.

Olay yerinde bazı ayakkabıların aceleyle bırakıldığı görüldü.

ZARAR 60 BİN DOLARI BULDU

Çalınan malların değerinin 40 ila 50 bin dolar arasında olduğu, çatıda açılan deliğin onarımının ise 10 bin dolara mal olacağı kaydedildi.

“KRALİYET MÜCEVHERLERİ KADAR DEĞERLİ OLMASA DA...”

Martin County Şerif Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Kraliyet mücevherleri kadar değerli olmasa da, bu hırsızların suçlarına aynı özeni gösterdiği açık,” ifadelerine yer verdi.

LOUVRE SOYGUNUNA BENZETİLDİ

Şerif Budensiek, geçen hafta Paris’teki Louvre Müzesi’nden yapılan mücevher hırsızlığını hatırlatarak, “Okyanusun öbür tarafında taç mücevherlerini çaldılar, bu da onun bir benzeri” dedi.

Yetkililer, hırsızların elektrikli kesici aletler kullandığını ve saatlerce fark edilmeden çalıştığını belirtti.