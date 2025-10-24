CHP'li Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile ilgili çok konuşulacak iddia: Lüks oteller ve para trafiği iddianamede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli hakkında 20 Ekim 2025 tarihinde iddianame düzenlendi.

İddianamede görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'a yönelik olarak rüşvet suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında 11 Mayıs 2025 tarihinde Kadir Aydar hakkında verdiği ifadede şunları kaydetti:

"Önceki başkan Hülya döneminde belediye Barka ile çalışıyordu. Sonraki dönemde Kadir Aydar belediye başkanı oldu. Kadir Aydar 21-22 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'a geldi Le Meridien Otel'de konakladı. Babası Mustafa Aydar ise 25-26 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'a geldi. Le Meridien Otel'e yerleştirdik. 26 Temmuz 2024 günü Koşuyolu'nda bulunan şirket merkezine geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri Öztaş Müt. Taş. Ltd. Şti adına kayıtlı 2 dairenin 20 milyon TL'ye alınmasını istedi. 9 Ağustos 2024 tarihinde iki dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Uğur Aktaş'a devredildi. 14 Ağustos 2024 tarihinde dairelerin birine rayiç bedel 2 milyon lira olmak üzere toplamda 4 milyon lira ödendi.

6 Kasım 2024 tarihinde bankadan çekilen 300 bin doları Ankara'da Kadir Aydar'a bizzat kendim teslim ettim. Kadir Aydar ile ortak HTS kayıtlarıma bakıldığında nerede teslim ettiğim görülecektir. 16 Ekim 2024 tarihinde Mustafa Aydar'ın yeğeni Zafer Yaman ile Hakan Toprak olarak hatırladığım isimli kişiler İstanbul'a geldi. 17 Ekim 2024 tarihinde Zafer Yaman'a Elif LPG'nin merkezi Koşuyolu'nda 6 milyon TL teslim edildi. Bu kişilerin Conrad Otel'de 16-17 Ekim 2024 konakladıklarını hatırlıyorum. Başka otelde de konaklatmış olabilirim. Otele kayıtları temin edilebilir. Otel masrafları da bizler tarafından karşılandı. Tapular üzerinde halen ipotek vardır."