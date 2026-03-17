Süper Lig'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alan, 2014-2015 sezonundan 2019-2020 sezoununa kadar Okan Buruk'un ekibinde yer alan Stjepan Tomas, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Fenerbahçe (2003-2004) ve Galatasaray'ın (2004-2007) eski futbolcusu Stjepan Tomas, teknik direktörlük kariyerinde sürpriz bir transfere imza attı. 50 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, Romanya'nın SC Otelul Galati takımıyla anlaşma sağladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Romanya Ligi'nde normal sezonu 41 puanla 10'uncu sırada tamamlayan ve teknik direktör Laszlo Balint ile yolların ayıran Otelul Galati'den yapılan açıklamada, Tomas ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu. Mukavelede uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

TOMAS'IN KARİYERİ

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Okhdood takımını çalıştıran Tomas, Türkiye'de Antalyaspor, Rizespor ve Göztepe'de teknik direktörlük yapmıştı.

Uzun yıllar Okan Buruk'un teknik heyetinde yer alan Hırvat futbol adamı; Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Okan Buruk, 4 sezondur Galatasaray'ı çalıştırıyor.

