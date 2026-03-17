AJet uçak bileti kampanyası ile beraber yurt dışı uçuşlarında yüzde 25 indirim uygulanacak. Avrupa’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş uçuş ağı, avantajlı fiyatlarla yolcuların erişimine açılıyor. İşte kampanyaya dair tüm detaylar...

AJET YURT DIŞI UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

AJet yurt dışı seyahati planlayan yolcular için bir kampanya başlattı. Yenilenen mobil uygulama üzerinden satışa sunulan kampanya kapsamında, belirli tarihlerde satın alınan biletlerde yüzde 25 indirim uygulanacak.

Kampanya 17-18 Mart 2026 tarihlerinde geçerli olurken, alınan biletler 14 Nisan - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya yalnızca AJet’in mobil uygulaması üzerinden yapılan satın alımlarda geçerli olacak.

AJET UÇAK BİLETİ NE KADAR?

Kampanya kapsamında bilet fiyatları, seçilen bölge ve tarihe göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 25 indirim sadece standart paket ücretine uygulanırken, vergi ve harçlar bu fiyata dahil edilmiyor.

Yolcular ek hizmetler için belirlenen sabit ücretler üzerinden de işlem yapabilecek. Kabin bagajı ve uçak altı bagaj seçenekleri kampanya süresince 5 Euro ek ücretle sunulacak.

AJET KAMPANYA DETAYLARI

AJet uçak bileti kampnayası Türkiye çıkışlı ve varışlı birçok yurt dışı noktasını kapsıyor. Avrupa’nın önde gelen şehirlerinin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki çeşitli rotalar da indirimli bilet seçenekleri arasında. Kampanya yalnızca AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olurken diğer kampanyalarla birleştirilemiyor.



