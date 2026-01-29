Pegasus, BolBol üyelerine özel yurtdışı uçuşlarda 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla kampanya başlattı. Satış ve uçuş tarihleri netleşirken, kampanyanın geçerli olduğu ülke ve hatlar da açıklandı.

Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için beklenen duyuru geldi. Pegasus Hava Yolları, BolBol üyelerine özel olarak yurt dışı uçuşları kapsayan geniş kapsamlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Kampanya kapsamında binlerce koltuk sınırlı süreyle satışa sunuldu.

PEGASUS YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ KAMPANYA TARİHLERİ

Pegasus’un BolBol üyelerine özel kampanyasında biletler 29 Ocak 2026 saat 09.15’ten itibaren 30 Ocak 2026saat 23.59’a kadar satışta olacak. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 16 Şubat 2026 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı uçuşlarda indirimli fiyatlardan yararlanılabilecek. Kampanya, toplam 100 bin koltuk ile sınırlı tutuldu.

Kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyeleri için geçerli olacak. Light Paket kapsamında sunulan biletlerde kabin ve uçak altı bagajı ekstra ücretle eklenebiliyor. Dileyen yolcular, belirli bir ek ücret ödeyerek Süper Eko paket seçeneğine de geçiş yapabiliyor. Biletler Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Pegasus kampanyası, Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çok sayıda ülkeyi içeriyor. Kampanya kapsamında Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İspanya, Portekiz, Polonya, Macaristan, Çekya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine uçuşlar bulunuyor.

Bunun yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi birçok ülke de kampanya dahilinde yer alıyor. Kampanya yalnızca Pegasus'un direkt uçuşlarında geçerli olup, Kıbrıs hatları kapsam dışında bırakıldı.

PEGASUS YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ KAMPANYA ŞARTLARI

