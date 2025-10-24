Yoğun sırt ağrısı alarm verdi, saatler içinde kötüleşti! Yanlış teşhis az kalsın canından ediyordu

Birleşik Krallık'ın en önemli sörf merkezlerinden biri Newquay’da eğitmenlik yapan Skye Owen, 2024 Eylül’ünde yürüyüş, sörf ve tırmanış dolu bir hafta sonunun ardından kalça ağrısı yaşamaya başladı. “Sanırım sörf yaparken bir şey yapmış ya da tuhaf bir düşüş yaşamış olabilirim, bu benim için olağan bir şey” diye düşündü.

SAATLER İÇİNDE KÖTÜLEŞTİ

Ağrı birkaç gün içinde beline yayıldığında doktordan randevu aldı. Doktorlar ağrısının siyatik olduğunu söyleyip onu eve gönderdi. Ancak saatler içinde ağrı dayanılmaz hale geldi. Endişelenen ailesi acil servisi aradı ama yine siyatik olabileceği söylendi. Skye, ağrının artık sadece hareketle sınırlı değil, sol bacağından beline kadar sürekli ve zonklayarak vurduğunu ifade etti.

HAREKET EDEMEZ HALE GELDİ

Mirror'da yer alan habere göre; ertesi sabah neredeyse hareket edemeyen Skye, ailesinin ısrarı üzerine hastaneye kaldırıldı. İlk günün sonunda doktor, taramaların iyi olduğunu belirtti. Ancak ağrıları için başka bir servise yatırıldı. Daha sonra ise ateşi yükselince durum daha da ciddi hale geldi.

MR İLE ‘SEPSİS’ ORTAYA ÇIKTI

MR taraması, sol sakroiliak eklem ve kalçada septik artrit olduğunu ve bunun sepsise dönüştüğünü ortaya çıkardı. Skye, “Serviste dört-beş gün kaldım, sepsis olduğunu anlamaları biraz zaman aldı. Annem ve babam başka bir tarama için ısrar ettiler, sonra kalça ve pelvisin daha ayrıntılı MR’ını çektiler. İşte o zaman sepsisin eklemlerime de yayıldığını fark ettiler, bu yüzden bu kadar acı çekiyordum” dedi.

Skye, enfeksiyonun temizlenmesi için ameliyat oldu ve antibiyotik tedavisi aldı. “Sepsis çok tehlikeli ve neredeyse benim için ölümcül oluyordu” dedi. “Ağrı öylesine dayanılmazdı ki, ölmek daha kolay olurdu diye düşündüm. Yapacak hiçbir şeyim yokmuş gibi hissetmek tarifsiz bir umutsuzluktu” sözleriyle hissettiklerini anlattı.

AYLARCA TOPALLADI

Bir ay sonra taburcu edilen Skye, yürümeyi yeniden öğrenmek ve iyileşmek için ailesiyle birlikte kaldı. Skye, cerrahi sırasında sinir zedelenmesi yaşadığını ve bacağında his kaybı olduğunu söyledi. “Çok uzun süre sonra yürümeye başladım ama aylarca topalladım. Ağrı azaldı ama tamamen geçmedi ve hala sinirlerdeki his geri gelmedi” diye yaşadıklarını aktardı.

HALA FİZYOTERAPİ GÖRÜYOR

Teşhisinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Skye hala düzenli kan testleri, MR taramaları ve fizyoterapi seanslarına devam ediyor. Sepsise nasıl yakalandığını bilmeyen Skye, başkalarına kendi sağlıkları konusunda sezgilerine güvenmeleri çağrısında bulundu:

“İçgüdülerinize güvenin. Kendi vücudunuzu sizden iyi kimse bilemez, genç olmanız hiçbir şeyi engellemez. Kendi sağlığınızı savunmaktan korkmayın.”

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona aşırı tepki vererek kendi dokularına ve organlarına zarar vermesi durumudur. Vücut enfeksiyonla savaşırken kontrolsüz bir şekilde kendine saldırır. Bu durum hızla ilerleyebilir ve hayati organların fonksiyonunu bozarak ölümcül hale gelebilir.

• Genellikle bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklansa da, virüs veya mantar enfeksiyonları da sepsise yol açabilir.

• En yaygın tetikleyiciler arasında akciğer enfeksiyonu (zatürre), idrar yolu enfeksiyonu ve cilt/yaralanma enfeksiyonları bulunur.

• Belirtiler hızla ortaya çıkabilir: Yüksek ateş, titreme, hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma, düşük tansiyon, kafa karışıklığı ve şiddetli halsizlik.