Karaciğerinin yarısı parçalandı ama pes etmedi! Genç kızdan umut dolu hikaye…

Bodrum'da sabah işe giderken frenleri tutmayan bisikletiyle araca çarparak ağır yaralanan Simge Ürgün, hastaneye sevk edildi. Ürgün'ün 21 gün süren tedavisinde acil servis, genel cerrahi, anestezi, yoğun bakım ve radyoloji ekiplerinin birlikte yürüttüğü süreç, adeta filmleri aratmayacak bir kurtuluş hikayesine dönüştü.

ACİL SERVİSE GELDİĞİNDE BİLİNCİNİ KAYBETMİŞTİ

Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Urkan, travma cerrahisinin en kritik yönünün hızlı karar verme ve hızlı hareket etme olduğunu belirtti. Dr. Urkan, "Bu hasta, araç dışı trafik kazası sonrası bilinci tam yerinde olmadan acil servisimize ulaştırıldı. Çoklu travma geçiren hastaya acil ekibimiz hızla müdahale etti, bizlerle koordineli bir şekilde süreci yürüttü" dedi.

KARACİĞERİN YARISI PARÇALANMIŞTI

Dr. Urkan, hastanın acil operasyona hazırlandığını belirterek, "Karaciğerin yarısının parçalandığını ve kalpten karaciğere giden toplardamarlarda yırtılma olduğunu gördük. Kanamayı kontrol altına aldıktan sonra hastayı yoğun bakıma aldık. 48 saat sonra ikinci ameliyatla karaciğerin üçte birlik kısmını çıkardık. Hızlı hareket etmemiz hastanın hayatını kurtardı" diye konuştu.

Travma cerrahisinin ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayan Dr. Urkan, "Hastanın acile gelişiyle birlikte 20 dakika içinde ameliyata alınması, tüm ekibin saniyelerle yarıştığını gösteriyor. Bu tür vakalarda deneyim ve hız çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"MORALİMİ HEP YÜKSEK TUTTUM"

Yaşadığı kaza sonrası konuşan Simge Ürgün, "Sabah işe giderken bisikletimin frenleri tutmadı ve bir arabaya çarptım. Ameliyat ve yoğun bakım sürecinde moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Murat Bey ve ekibine minnettarım" dedi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ürgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.