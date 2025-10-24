Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem haberi Adıyaman'dan geldi. AFAD Sincik merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Deprem bölgesinden gelen haberler yine aynı korkuyu yaşattı. Kahramanmaraş ve Malatya da sallandı, işte detaylar...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece yarısı peş peşe meydana gelen sarsıntılar yürekleri ağza geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta akşam 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem bölgesinden haberler gelmeye devam etti. Gece boyu Malatya'da artçı sarsıntılar olurken az önce de Adıyaman'da deprem oldu. Birçok yerde hissedildi, ilk verileri AFAD son depremler listesinde yer aldı. 

ADIYAMAN'DA DEPREM OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerimizden Adıyaman'da sabaha karşı korkutan bir deprem oldu. AFAD saat 05:04 sularında meydana gelen Sincik merkezli sarsıntının büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem birçok yerde hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

DEPREM BÖLGESİ BEŞİK GİBİ

Öte yandan dün akşam Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem yine aynı korkuyu yaşatmıştı. Malatya'da ise sismik hareketlilik devam etti. Artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. 

Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

