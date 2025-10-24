Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na personel alınacak! İşte kadrolar...

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na 15 müfettiş yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda boş bulunan 8 kadroya ise uzman yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın müfettiş alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

BAŞVURULAR 31 EKİM'DE BAŞLIYOR 

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi. gov.tr/isealim)" platformları üzerinden tamamlayabilecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav, 29 Kasım'da yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava katılacak.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİNE UZMAN YARDIMCISI ALINACAK 

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer ilana göre de Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 8 kadroya uzman yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını, 17-28 Kasım'da e-Devlet üzerinden erişim sağlanan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

SAYIŞTAY'A DA PERSONEL ALINACAK 

Öte yandan, Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere de 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvuruların, 27 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

