Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzüldüm" diyerek açıkladı: DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Diyarbakır'daki DEM Parti gösterisine ilişkin dikkat çeken ifadelere imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

DİYARBAKIR'DAKİ GÖSTERİ VE DEM PARTİ'NİN TUTUMU

Bir gazeteci, "DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?" sorusunu sordu.

"DEM PARTİ'DEN BU TÜR BİR YAKLAŞIM OLMASINI İSTEMEZDİM"

Erdoğan, soruya cevap vererek, "Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da masaya yatıracağız. DEM heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak." dedi.

"BU TÜR ŞEYLERİ DİYARBAKIR'DAN DUYUNCA DOĞRUSU ÜZÜLDÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cevabının devamında şu ifadeleri kullandı: