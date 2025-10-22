Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Sivas'ta skandal görüntü! Halk otobüsü şoförü, şehit babasını 'dilenci' deyip darbetmeye kalktı

Sivas'ta skandal görüntü! Halk otobüsü şoförü, şehit babasını 'dilenci' deyip darbetmeye kalktı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Skandal anlar Sivas'ta yaşandı. Özel halk otobüsü sürücüsü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına 'dilenci' diye hakaret edip darbetmeye çalıştı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sivas'ta dün akşam Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde aralarında şehit babası K.D.K.'nin de bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücüye 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcular tepki gösterdi. Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası K.D.K'ye yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye çalıştı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, olayı kınayarak, "Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir" dedi.

"EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAK"

Deveci, benzer olaylara bugüne kadar sabırla yaklaştıklarını ancak bu olayın bardağı taşırdığını belirterek, "Bundan böyle şehit ve gazi ailelerimize yönelik her türlü saygısızlık, hakaret veya hadsizlik, kimden gelirse gelsin en sert şekilde karşılık bulacaktır. Böyle bir davranışta bulunan herkes, karşısında yalnızca bir derneği değil, bütün bir milletin vicdanını bulacaktır" diye konuştu.

Olayın ardından ilgili kurumlarla görüşüldüğünü belirten Deveci, şehit babasının hakkını savunmak ve adaletin sağlanması için gerekli girişimlerin yapıldığını belirtti. Deveci, "Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin ortak vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞOFÖRÜN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Görüşmeler sonucunda otobüs şoförü hakkında idari işlem başlatıldığı, iş akdinin feshedildiği ve idari para cezası uygulandığı açıklandı.

