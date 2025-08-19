Şehit babası dolandırıcıların ağına düştü! Şehidin tazminatına da göz diktiler

14 Kasım 2024 tarihinde Tunceli'de görev yapan Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucunda şehit oldu. Memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde toprağa verilen şehit Yiğitcan Yiğit için haziran ayının başında baba Mehmet Yiğit'e (58) 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı ödendi. Yiğitcan Yiğit, şehit olmadan kısa süre önce evlenmişti

Baba Yiğit, şehit tazminatı ile köydeki damı akan evini yaptırmayı planlarken dolandırıcıların ağına düştü. Kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar Mehmet Yiğit'e "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış hesabınızı boşaltacak" yalanıyla şehit tazminatını tarla ve gübre parası olarak kendilerini ödetti.

Yaşadığı olayı anlatan şehit babası Yiğit şöyle konuştu:

"EŞİMİN ADINA DÜZENLENMİŞ KİMLİĞİ ATTILAR" "Kurban Bayramında bacanağım Necmi Yaplıcan'ın yanına gittim. Bacanağımı telefonla aradılar ‘Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları WhatsApptan atayım' dediler. O da benim WhatsAppım yok deyince benim telefonuma yolladılar. Sonra da 'Meryem Yiğit senin neyin oluyor' diye bana sordular. Bende eşim oluyor deyince yakalanan FETÖ'cülerin fotoğrafını bana atıp eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize 155'i arayın dediler bizde aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış. "DEVLET YANLISIYIZ, HER ŞEYİMİZİ DÖKTÜK" 'Allah Allah nidasıyla aldığımız bu vatanı çapulculara mı bırakacağız. Bu FETÖ'cüleri bulalım, bunlar buradan para kaçırıyorlar' dediler. Biz de öyle deyince devlet yanlısıyız, her şeyimizi döktük. Benim oğlum vatan sevdalısıydı, bende öyleyim zaten devlet memuru emeklisiyim. Bu FETÖ'cüler bulunsun dedik ama meğerse bizi dolandırıyorlarmış. Paraları bizden 'Tarla aldım, gübre aldım' diyerek göster dediler. Bende bankadaki görevliye öyle deyip paraları gönderdim. Sonra bir kişi bana 'Bunlar sahtekar' deyince uyandım. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, onlardan Allah razı olsun. Paranın yarısını kurtardım"

"EV YARIM KALDI, YAPTIRAMADIM"

Ceyhan'daki evin eski olduğunu ve şehit evladı için ev yaptıracağını söyleyen Yiğit, "Ev yarım kaldı, yaptıramadım. Ev için ayırdığımız parayı dolandırıcılara kaptırdık. Ben daha önce izlediğim haberlerde bunlara pabuç bırakmam diyordum ama beni hipnoz ettiler. Bizi arabayla zaten takip ediyorlardı. Ceyhan'da petrole girince ‘Siz niye burada bekliyorsunuz' diye bizi uyardılar. Telefonu hiç kapatmadık" dedi.

"ŞEHİT OĞLUMUN PARASINI DA ALIP GÖTÜRDÜLER"

Yiğit, "Bu paranın şehit oğlumun tazminatı olduğunu söyleyince 'Başınız sağ olsun' diyerek bana bir de başsağlığı dilediler. Vicdansızlar şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler. Zaten oğlum şehit olunca derbeder oldum, bir de böyle olunca çok kötülendim. Üstüne dolandıran kişinin eşi beni arayıp mağdur olduklarını söyledi. Ben ne yapacağım. Oğlum vuruldu şehit oldu, böyle de olunca ikinci kez vuruldum. 10 ay oldu ama sanki yeni olmuş gibi, Allah kimsenin başına vermesin" diye gözyaşlarına boğuldu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan polisin konuyla ilgili 3 şüpheliyi yakaladığı, şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi. Ancak dolandırıcılara geçen tazminatın 1 milyon 200 bin lirasına ulaşılamadı. Geri kalan para ise şehit babasının para yatırdığı hesaba bloke konduğu için hesapta kaldı. Şehit babası hesap blokeli olduğu için o parayı da henüz alamadı.