Balıkçılara müsilaj ödemesi: Tarım ve Orman Bakanlığından sevindiren karar yayınlandı

Müsilaj, son yıllarda Marmara Denizi’nde yeniden görülmeye başlayınca küçük ölçekli kıyı balıkçıları ciddi ekonomik problemlerle karşılaştı.

Yakalanan balık miktarının azalması, ağ ve tekne bakım giderlerinin artması, sezonların verimsiz geçmesi ve gelir kayıpları, balıkçıların en çok dile getirdiği etkiler oldu.

Ekonomik kayıpların yüz milyonlarca lira seviyesine ulaştığı, bazı kaynaklarda bölgesel zararların 500 milyon TL’ye kadar çıktığı ifade edildi.

Bilimsel çalışmalar ise müsilajın balık türlerinin dağılımını ve av verimini etkilediğini, kısa vadede yakalanan miktarların ciddi oranda düştüğünü ortaya koydu.

2024–2025 av sezonunda Güney Marmara’da birçok balıkçı ağlarının müsilajla dolması nedeniyle sık sık boş dönmek zorunda kaldı. Bu durum günlük kazançları ve sezon verimini belirgin biçimde düşürdü.

Müsilajın ağlarda ve motor sistemlerinde tıkanmalara yol açması, bakım-onarım ve yakıt giderlerini artırarak küçük ölçekli balıkçılara ek yük getirdi.

BAKANLIKTAN SEVİNDİREN KARAR

Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı sevindiren bir karar aldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak.

Müsilaj oluşumu görülen Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine, sadece bu yıl için, küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi 2025 yılı birim destek tutarı kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Daha önceki tebliğde birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlenmişti.

İlave ödemeye ilişkin iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve tebliğdeki hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek. ​​​​​​​

MÜSİLAJIN ZARARI DAHA KAPSAMLI ÇALIŞMALARI GEREKTİRİYOR

Bakanlığın desteği çok kritik ve sevindirici olsa da kabusa dönen müsilajın balık sektörüne etkisi daha kapsamlı müdahalelerin de gerekli olduğunu gösteriyor.

Balık miktarındaki azalma, bölgesel pazarlarda dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. Bazı türlerde arz düşüşü fiyatları yükseltirken, tüketicilerin müsilajdan kaynaklı çekinceleri kısa süreli satış durgunluklarına sebep oluyor.

Verimsizlik yüzünden bazı bölgelerde av sezonları erken kapandı, bu da balıkçılar için iş günü ve gelir kaybı anlamına geliyor.

Yerel analizler, Marmara genelindeki ekonomik kayıpların yüz milyonlarca lira seviyesinde olduğunu, bunun üretim, iş gücü ve pazar etkilerinin birleşiminden kaynaklandığını belirtiyor.

Öte yandan, müsilajla temas eden balıkçılarda cilt ve solunum sorunları gibi sağlık riskleri görüldü. Bilim insanları müsilajın iklim değişikliği ve deniz kirliliğiyle ilişkili olduğunu, uzun vadede ekosistem ve balık stoklarını tehdit ettiğini vurguluyor.

2021–2025 döneminde müsilajla mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları, bazı işletme kısıtlamaları ve destek açıklamaları yapıldı. Ancak balıkçılar, etkilerin büyüklüğü karşısında daha kalıcı ve kapsamlı yardım programlarına ihtiyaç duyduklarını dile getiriyor.