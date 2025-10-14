Gıda sahtekarlarına geçit yok! 9 ayda 950 bin denetim 1,8 milyar lirayı aşan ceza

CEMAL EMRE KURT/ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yoluyla halk sağlığını tehlikeye atan gıda firmalarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

1 Ocak – 1 Ekim 2025 döneminde 948.139 denetim yapılırken, 19.803 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 389 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve kesilen para cezalarının toplamı 1 milyar 856 milyon lirayı geçti.

EN YÜKSEK CEZA OCAKTA

Yılın ilk ayında yapılan 100 bini aşkın kontrolde 376 milyon lira ceza kesilerek dönem rekoru kırıldı. Şubat ayında 92 bin denetim yapıldı, 1.822 işletme hakkında işlem gerçekleştirildi ve 184 milyon lira para cezası kesildi.

Mart ayında ise denetim sayısı 117 bine çıkarken, 2.195 işletme cezalandırıldı ve 180 milyon lira ceza uygulandı. Nisan ayında yapılan 96 bin denetimde 2.128 işletme, mayıs ayında ise 114 bin denetimde 2.550 işletme idari yaptırıma tabi tutuldu.

Bu dönemde kesilen cezaların toplam tutarı 400 milyon lirayı buldu. Yaz döneminde denetimler artarken, haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam 300 bin denetimde 537 milyon lirayı aşan ceza kesildi. Eylül ayında 125 bini aşkın denetimle yılın en yoğun dönemi yaşandı; 2.269 işletmeye idari yaptırım verildi, 22 işletme savcılığa bildirildi. Bu ayda kesilen para cezalarının toplamı 168 milyon 546 bin lira oldu.

ALO 174'E 3,3 MİLYON ŞİKAYET

Bakanlık, Alo 174 Gıda Hattı’na ulaşan şikâyetleri de titizlikle değerlendiriyor. “Tüketici en iyi denetçidir” anlayışıyla 7 gün 24 saat hizmet veren hat üzerinden gelen ihbarlar en geç 15 gün içinde denetime dönüştürülüyor.

Bu yılın 9 ayında Alo 174’e 3 milyon 330 bin şikâyet ulaştı.

8 BİN DENETÇİ SAHADA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliğini sağlamak üzere görevlendirdiği 8 bini aşkın denetçi, 81 ilde aktif olarak çalışıyor. 2002’de 1.500 olan denetçi sayısı her yıl artırılmış olup, 2024 sonu itibarıyla 8 bini aşmıştır. Denetimler, 39 kamu laboratuvarı, 97 özel laboratuvar, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı ve Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.