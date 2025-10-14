13 yıllık tedbir hak ihlali sayıldı! AYM'den pilot karar

GAMZE ERDOĞAN/ANKARA - Anayasa Mahkemesi (AYM) bir el koyma olayının hak ihlali olduğuna hükmetti. Karara konu olan olay, 2010’da bir araçta ihbar üzerine yapılan aramayla başladı. Aramada 2 bin 500 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Sulh Ceza Mahkemesi, araca el konulmasına karar verdi. Uzun süren hukuki süreç sonunda Yargıtay, davanın zaman aşımı sebebiyle düşmesine ve başvurana ait aracın trafik tescil kaydı üzerindeki şerhin kaldırılarak hak sahibine iadesine karar verdi.

13 YIL SÜREN TEDBİR

Araç sahibi, aracındaki tedbirin uzun süre kaldırılmaması sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirterek AYM’ye başvurdu.

Mahkeme, sicile şerh düşülerek uygulanan tedbirin mülkiyet hakkına aşırı yük getirdiğine hükmetti ve kararda, “Yaklaşık 13 yıl süren tedbir sebebiyle başvurucunun aracı üzerindeki tasarruf hakkı ciddi şekilde kısıtlanmış, buna rağmen zararın giderileceği bir yasal mekanizma bulunamamıştır” denildi.

Mahkeme ayrıca, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 141. maddesinde öngörülen tazminat yolunun yalnızca fiili el koyma hallerini kapsadığına; trafik siciline şerh düşülmesi durumunda araç sahibinin bu yoldan yararlanamadığına dikkat çekti. Mahkeme, aynı konuda artan başvurulara dikkat çekerek benzer ihlalleri önlemek amacıyla ‘pilot karar usulü’ uyguladı. Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ve 40. maddede düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti.