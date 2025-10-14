Yerli üretim dediler ithal çıktı! Çelikte oyun

Ticaret Bakanlığı tarafından ithal paslanmaz çelik için başlatılan anti-damping soruşturması ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ürünlerinde paslanmaz çeliği kullanan, ancak soruşturma sebebiyle ihracat ve istihdamda zorluk yaşadığını belirten iş dünyası örgütleri, bu defa TSE, İTÜ ve Konya Teknik Üniversitesi’ne başvurarak; Posco Assan’ın gerçekten yerli üretim yapıp yapmadığının tespiti için lisanslı laboratuvarlarda ürünün kimyasal analizi, kalite ve uygunluk değerlendirmesini talep etti.

YERLİ ÜRETİM SIFATI TAŞIMIYOR

Kurumlardan gelen raporları değerlendiren iş dünyası örgütleri, sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Yapılan analizler sonucunda, şikâyetçi firmanın yalnızca soğuk haddeleme işlemi yaptığı ve toplam üretim sürecindeki katma değerinin yalnızca yüzde 12 olduğu belirtilerek, “yerli üretici” sıfatını taşımadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Laboratuvarlarda yapılan analizler net bir tablo ortaya koymuştur. Şikâyetçi firma, yalnızca ithal ettiği sıcak haddelenmiş paslanmaz çeliğe sınırlı ölçüde soğuk haddeleme işlemi yapmaktadır. Bu işlem, toplam üretim sürecinde yalnızca yüzde 12 katma değer oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu firmanın yerli üretici sıfatıyla başvuru yapması teknik olarak mümkün değildir. Anti-damping soruşturması, üretici olmayan bir firmanın lehine değil, binlerce sanayici ve ihracatçının sürdürülebilirliğini koruyacak şekilde sonuçlandırılmalıdır.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin paslanmaz çelikte tam entegre üretim tesisine sahip olmadığı ve mevcut kapasitenin ülke ihtiyacının yalnızca üçte birini karşılayabildiği hatırlatıldı.

"Bu şartlar altında ithalat zorunluyken, damping önlemi alınması; arz açığını kapatmayacak, üretimi daraltacak ve yalnızca ithalata bağımlı bir firmanın lehine, binlerce sanayici, KOBİ, ihracatçı ve istihdamın aleyhine sonuç doğuracaktır" ifadelerine yer verildi.